Große gesangliche Aufgabe

Viernheim.Die neu gestaltete Apostelkirche erlebt an Christi Himmelfahrt einen ganz besonderen Gottesdienst: Der Kirchenchor Johannes XXIII. führt die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart auf. Der Chor, zusammen mit vier Solisten und einem neu gebildeten Orchester unter der Leitung von Thomas Jandl, wird dem Gottesdienst einen festlichen Glanz verleihen.

Die Idee zum Einstudieren der Krönungsmesse steht in Zusammenhang mit dem Umbau der Apostelkirche. Es war abzusehen, dass nach dem Abschluss der Arbeiten ein festlicher Gottesdienst mit Altarweihe stattfinden würde – und ein besonderes Ereignis erfordert besondere Musik, am besten eine Messe mit Chor, Solisten und Orchester.

Chorleiter Thomas Jandl entschied sich für die Messe C-Dur KV 317 von Mozart, genannt Krönungsmesse. Das Werk des berühmten katholischen Komponisten und Kirchenmusikers hat nicht nur einen Bezug zur Kurpfalz, sondern ist einfach zeitlos. „Die universelle Musiksprache Mozarts wird auf der ganzen Welt verstanden. Zudem hat sie den feierlichen Charakter und ist für den Chor sängerisch machbar“, begründet Thomas Jandl seine Entscheidung. Nach der Auswahl der Messe konnten die Proben der einzelnen Teile beginnen. Chorleiter Jandl erläuterte während der Probenarbeit auch die Besonderheiten der Komposition, die musikalische Ausmalung des Textes und die Bedeutung der lateinischen Ausdrücke, um das Verständnis zu erweitern.

Solisten aus Mannheim

Doch noch war nicht klar, wann die Messe denn tatsächlich zur Aufführung kommt. Weil die Renovierung der Kirche länger dauerte als geplant, wurde auch der Termin der Altarweihe mehrfach verschoben. Das erschwerte die Planung für den Chor. Der Königsweg bestand darin, nach der Altarweihe einen Dankgottesdienst für alle Beteiligten zu veranstalten, bei dem die Messe aufgeführt wird. Mit dieser Planungssicherheit konnten nun Solisten und Orchesterspieler gesucht werden.

Thomas Jandl fand die Gesangssolisten in der Staatlichen Hochschule für Musik Mannheim. Die Orchestermusiker kommen aus Viernheim, Mannheim, Heidelberg und der Vorderpfalz. Hauptaugenmerk liegt aber beim Gesang des Chors. „Die Mozart-Messe ist für viele Sänger ungewohnt“, bestätigt Thomas Jandl den anspruchsvollen musikalischen Satz. So wird häufig in einer recht hohen Tonlage für den Sopran gesungen. Andere mussten sich erst mit der lateinischen Sprache anfreunden. Diese stimmlichen Herausforderungen berücksichtigte der Dirigent bei den Proben.

Jandl nahm zunächst die musikalisch schwierigen Stellen heraus und übte sie mit den Sängern. Diese Passagen konnten sich setzen und wurden nach und nach zu dem kompletten Stück zusammengefügt. Der Chor wurde zudem durch Sonderproben an Wochenenden und spezielles Stimmtraining durch einen externen erfahrenen Gesangslehrer geschult.

Gerade in den vergangenen Monaten war Gesangslehrer Lionel Fawcett mehrfach bei den Viernheimer Sängern zu Gast. Am Samstag traf sich der Chor mit Solisten und Orchester in der Apostelkirche zur Probe, um sich an den veränderten Klang im Gotteshaus zu gewöhnen. Dabei wurde die Einzigartigkeit und die Feierlichkeit der Krönungsmesse bereits spürbar.

