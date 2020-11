Große Herausforderungen für die Pflege

Viernheim.Akteure der ambulanten und stationären Versorgungsstruktur für ältere Menschen in Viernheim haben sich erneut mit Bürgermeister Matthias Baaß und den beiden Seniorenberatern Beate Preuss und Eberhard Schmitt-Helfferich zum Gespräch getroffen. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen konnte die Veranstaltung aber nur im digitalen Format stattfinden, teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit. Die Teilnehmer des Runden Tischs 2020 setzten sich mit aktuellen Fragen zur Versorgungssituation der Senioren in Viernheim auseinander.

In den Gesprächen wurde laut Stadtverwaltung deutlich, dass die Pandemie die Arbeitssituation der Teilnehmer erheblich beeinträchtigt und im Umgang mit den älteren Bürgern die Vorsichtsmaßnahmen eine sehr große Rolle spielen. Dies erfordere „einen großen zusätzlichen Einsatz an personellen, zeitlichen und auch finanziellen Ressourcen“.

Gerade im Bereich der Versorgung der älteren Menschen gibt es nach Angaben der Kommune viele Herausforderungen, die es in den kommenden Jahren zu bewältigen gilt. Während des zweistündigen Gesprächs hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fragen und Erfahrungen einzubringen und sich darüber auszutauschen.

Als Probleme genannt wurden vor allem der Personalmangel in der Pflege, die schwindende Zahl an Ehrenamtlichen und die mangelnde Information über die rechtlichen Ansprüche bei den Betroffenen. Die ambulanten Dienste berichteten laut städtischer Pressestelle zudem, dass die angespannte Parksituation ihre tägliche Arbeit erheblich erschwere. Bürgermeister Baaß und den Seniorenberatern sei es wichtig gewesen, die aktuelle Situation zu erfassen und dann konkrete Lösungen und Handlungsansätze zu finden, betont die Pressestelle. So wolle sich Baaß insbesondere der „Parkproblematik“ annehmen und sich dabei um eine Viernheimer Lösung kümmern.

Um den Informationsfluss zu verbessern, arbeite die Seniorenberatung im Hintergrund schon an neuen Ideen und an einer Neugestaltung ihres Internetauftritts. Die Seite soll Anfang kommenden Jahres den Bürgern vorgestellt werden.

Neben dem aktuellen Austausch gab es bei dem virtuellen Treffen auch einen Rückblick auf den Runden Tisch 2019. Das damals vorrangige Thema, die Sicherstellung der hauswirtschaftlichen Versorgung, hat sich nach Angaben der Stadt durch neue Dienstleister deutlich entspannt. Unter anderem durch Kooperationen der schon etablierten Pflegedienste mit den neuen Anbietern könne die Versorgung in diesem Bereich aktuell gut abgedeckt werden. „Hier zeigt sich auch, dass Zusammenarbeit und funktionierende Netzwerke eine gute Grundlage zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen sind“, so die Kommune.

Diesen Austausch zu fördern und die Netzwerke noch enger zu stricken, sei eines der Ziele, das sich die Seniorenberatung auch für die Zukunft zur Aufgabe gemacht habe. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.11.2020