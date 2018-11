Große Unbekannte als Gegner

Viernheim.Drei Punkte aus der Englischen Woche mit drei Spielen waren zuletzt zu wenig für die Handballer des TSV Amicitia. Die Herren wollten ihren positiven Trend eigentlich fortsetzen, hängen jetzt aber im Tabellenmittelfeld fest. Heute Abend wird bei der „Wundertüte“ der Badenliga gespielt, bei der SG Pforzheim/Eutingen 2.

Die SG ist in der Liga immer eine große Unbekannte für die Gegner, da der Kader im Vorfeld nicht abzusehen ist. Es kann durchaus vorkommen, dass Spieler der ersten Herrenmannschaften oder der A-Jugend auflaufen. Das macht es für die gegnerischen Trainer nicht einfach, ihre Teams einzustellen.

Viernheims Trainer Frank Herbert kämpft dagegen noch mit einer schwierigen Personalsituation. Die ganze Woche fehlten etliche Spieler im Training: Schmitt, Oswald, Herbert und König waren krank, Lazaro Garcia und Koch beruflich verhindert und Schaal wird verletzt mehrere Wochen ausfallen. Eine vernünftige Vorbereitung auf das Spiel war damit nicht möglich, und es ist auch nicht absehbar, wer heute überhaupt eingesetzt werden kann. Um 18 Uhr wird dennoch eine Viernheimer Mannschaft auflaufen, die versuchen wird, gegen den Drittletzten der Tabelle wieder voll zu punkten.

Topspiel der Badenliga

Im Topspiel der Damen-Badenliga fahren die Viernheimer Handballerinnen morgen zur HG Saase, der TSV Amicitia Viernheim läuft dabei als Spitzenreiter im Derby auf. Die Tabellensituation trügt allerdings ein bisschen: Die noch ungeschlagene HG Saase findet sich mit vier Minuspunkten nur auf dem dritten Tabellenrang – zwei von vier Minuspunkte bekamen die „Saasemerinnen“ wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls.

Rein sportlich liegen sie also knapp vor den Viernheimer Damen, die eine Niederlage einstecken mussten. Die Gastgeberinnen haben mit Maureen Merkel, Saskia Fabig und Antonia Grössl drei Spielerinnen in ihren Reihen, die eine Begegnung im Alleingang entscheiden können. Und vor zwei Wochen konnte man die bundesligaerfahrene Linkshänderin Claudia Schückler verpflichten. Trainer Matthias Kolander wird trotz der bekannten Stärke der Gegner versuchen, seine Spielerinnen bestmöglich einzustellen. Um in der Sachsenhalle etwas Zählbares mitnehmen zu können, bedarf es des gleichen kämpferischen Einsatzes wie zuletzt und einer spielerischen Leistungssteigerung. Spielbeginn ist morgen um 18 Uhr.

Weiterhin sind vier Jugendmannschaften im Einsatz. Die männliche D-Jugend spielt heute um 17 Uhr bei der SG Edingen/Friedrichsfeld. Morgen treten die E-Jungs um 13 Uhr bei der HG Oftersheim/Schwetzingen an. Die männliche B-Jugend hat um 15.45 Uhr ihr Auswärtsspiel beim TV Hardheim. Die männliche C-Jugend gastiert um 16 Uhr bei der JSG Rot-Malsch 2. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018