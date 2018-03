Große Zustimmung für Ralf Schmitt

Anzeige

viernheim.Gut zwei Stunden dauerte die Mitgliederversammlung der Fußballabteilung des TSV Amicitia und damit länger als üblich. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wer die Sparte – die nicht zuletzt unter finanziellen Problemen leidet – in ruhigeres Fahrwasser führen wird. Zum Vorsitzenden gewählt wurde schließlich Ralf Schmitt. Der neue Abteilungsverantwortliche hatte schon vor rund einem Jahr seine Bereitschaft erklärt, mit einem eigenen Team anzutreten. Zuvor aber galt es noch offene Fragen zu klären, ehe der Umbruch vorgenommen werden konnte.

Peter Hoffmann, der die Abteilung zuletzt kommissarisch geführt hatte, warf einen Blick zurück und sprach von „schwierigen Zeiten, aber guten Ergebnissen“. Im Mittelpunkt habe zuletzt der Abbau der Verbindlichkeiten der Abteilung gegenüber dem Gesamtverein gestanden. Sie hätten sich zwischenzeitlich auf 73 000 Euro summiert. Deshalb habe der TSV Amicitia letztlich sogar die Landesliga-Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden müssen.

Fußball beim TSV Amicitia Als sich der TSV Viernheim und die Spvgg. Amicitia vor rund zehn Jahren zusammenschlossen, verfügte der Fusionsverein über vier Herrenmannschaften, unter anderem in der Verbandsliga und der Landesliga. Derzeit spielt die zweite Mannschaft in der A-Klasse, nachdem die erste Garnitur abgemeldet worden war. Die Mitgliederzahl ist seit der Fusion von über 900 auf weniger als 800 zurückgegangen, was für ein großes Loch auf der Einnahmenseite gesorgt hat. Auch die Spenden und Sponsorengelder sind im Laufe der Jahre immer weiter gesunken. Während die Altlasten Stück für Stück abgebaut wurden, entstanden neue Verbindlichkeiten. Der Hauptverein griff den Fußballern mit 75 000 Euro unter die Arme. Dieser Betrag konnte in der laufenden Saison deutlich verringert werden. Im Sommer soll von den anderen Abteilungen die Restschuld erlassen werden. JR

Schatzmeister berichtet

Andreas Baader, Schatzmeister des Hauptvereins, lieferte weitere Zahlen. Seinen Angaben zufolge war im ersten Halbjahr 2017 bei Einnahmen von 87 000 Euro ein Defizit von rund 16 000 Euro aufgetreten. In der zweiten Jahreshälfte hätten die Kosten 42 000 Euro, die Einnahmen knapp 47 000 Euro betragen. Weitere Details wurden nicht genannt. „Der Gesamtvorstand hat beschlossen, im Juli die restlichen Schulden in Höhe von 48 000 Euro zu erlassen und dem neuen Führungsteam damit einen guten Start zu ermöglichen“, präsentierte Hoffmann abschließend eine gute Nachricht. Auf Antrag eines Mitglieds wurden die Neuwahlen in geheimer Abstimmung durchgeführt. Das Ergebnis fiel deutlich aus. Ralf Schmitt erhielt 43 Ja-Stimmen, bei zwei ungültigen Stimmzetteln und zwei Enthaltungen. Nur zwei Mitglieder stimmten gegen den Kandidaten. Der Viernheimer Unternehmer bezeichnete das Ergebnis als Vertrauensbeweis und nahm die Wahl an. Schnell besetzt wurden dann die weiteren Leitungspositionen. Uwe Beck (Herren) und Frank Schenkel (Frauen/Mädchen) fungieren ab sofort als Stellvertreter. Hinzu kommen Volker Wendt (Jugend) und Christoph Winkler (Schriftführer). Die Kasse bleibt bis auf Weiteres in den Händen des Gesamtvereins.