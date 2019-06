Großen Einsatz gewürdigt

Viernheim.Gleich zweimal hat sich die Gemeinde St. Hildegard-St. Michael nun von Ursula Franz verabschiedet. Nach 39 Jahren in der Kindertagesstätte St. Hildegard genießt die Leiterin nun den wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolgerin zum 1. Juli wird Katharina Seeger, stellvertretende Kita-Leiterin ist Carolin Käding.

Zur offiziellen Verabschiedung war sogar Pfarrer Norbert Bewerunge gekommen, der Ursula Franz vor 39 Jahren eingestellt hatte. Viele aktuelle und ehemalige Weggefährten waren ebenso wie Bürgermeister Matthias Baaß und Josef Benz als Vertreter der Stadt zur Verabschiedung gekommen. Auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Gutperle, Werner Adolf vom Verwaltungsrat und die Leiterinnen der anderen katholischen Kindergärten nahmen teil.

Die aktuellen Kita-Kinder eröffneten das Programm mit einem Tanz. Die Erzieher hatten zwei Lieder umgedichtet und sangen sie vor. Pfarrer Bewerunge erzählte von den Anfängen der Kita und dankte Ursula Franz für ihren Einsatz, den sie schon bei der Einstellung 1980 für die Einrichtung gezeigt habe.

Gemeindereferentin Dorothea Busalt konnte dieses Engagement auch für die Folgejahre bestätigen, als die Kita mehrmals umgebaut und um Krippenplätze erweitert wurde. „Du hast dein Herz an diese Kita verloren“, bedankte sich die Offizielle der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael bei der „Erzieherin mit Leib und Seele, die immer für Kinder, Eltern und Erzieher da sein will“. Das Abschiedsgeschenk war gleichzeitig ein Gästebuch: Auf dem weißen Rand um ein Bild, das den Ausblick aus einem Fenster auf eine griechische Landschaft zeigt, konnte sich jeder mit seinem Namen verewigen.

Das Bild war am nächsten Tag in der Kirche aufgestellt. Da konnte sich auch die Gemeinde von Ursula Franz verabschieden. Jürgen Gutperle überreichte ihr ein „Reiseköfferchen“, weil die ehemalige Kita-Leiterin in der nächsten Zeit vor allem viel reisen möchte. „Sie hat unendlich viele Spuren hinterlassen“, fasste Dorothea Busalt für die Gemeinde zusammen.

Ein letztes Mal hinterließ Ursula Franz solche Spuren, ging barfuß durch Sand vor dem Altar. Nach dem Gottesdienst wartete noch eine Überraschung: Die Kinder hatten Grußkarten selbst gestaltet und an Luftballons gehängt. Als Ursula Franz aus der Kirche trat, stiegen diese bunten Ballons gen Himmel auf – verbunden mit all den guten Wünschen ihrer Gemeinde und ihrer Kita St. Hildegard. su

