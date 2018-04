Anzeige

Viernheim.. Die Handballer des TSV Amicitia haben das erste von drei Endspielen im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga gewonnen. Beim 37:36 gegen die SG H2Ku Herrenberg gaben die Viernheimer fast einen Acht-Tore-Vorsprung zur Halbzeit aus der Hand, sicherten sich aber verdient zwei Punkte. Auf die Tabelle hat der Sieg keine Auswirkungen: Der TSV Amicitia bleibt Letzter, ist allerdings punktgleich mit dem TSV Deizisau und dem TSB Schwäbisch Gmünd (19:37).

Nach 90 Sekunden lag der TSV Amicitia mit 0:1 hinten und hatte schon einen Siebenmeter verworfen. Dann aber legten die Viernheimer los. Hubert (2), König (2) und Bernhardt warfen den TSV Amicitia mit 5:1 in Führung. Knierim und Gunst bauten den Vorsprung sogar auf 9:2 aus. Bei Herrenberg lief nichts zusammen, so dass die Hausherren auf 12:4 und sogar 14:5 davonziehen konnten. Erst jetzt zeigte sich, warum die Gäste ganz oben in der Tabelle mitmischen, schnell konnten sie auf 14:9 herankommen. Doch Viernheim zog sein optimales Offensivspiel weiter durch, Hubert stellte mit dem 19:11 den Abstand auf die acht Treffer, mit denen es auch in die Pause ging (21:13).

„Die Jungs haben klasse gespielt. Aber es waren eben noch 30 Minuten zu spielen“, sagte später Trainer Mirco Ritter. Und tatsächlich sollte Viernheim das bis dahin so dominant geführte Spiel fast aus der Hand geben. Zwei schnelle Herrenberger Tore brachten den Anschluss zum 21:15. Nach Willners 22:15 fielen wieder drei Gäste-Treffer zum 22:18. Der Vorsprung schmolz langsam zusammen, im Angriff gelang dem TSV Amicitia nicht mehr so viel wie zuvor. Über 25:22 kam die SG auf 26:24 heran, nach Schrittfehler und Gegenstoßtor stand es 26:25. Beim 29:29 war der zwischenzeitliche Neun-Tore-Vorsprung verspielt.