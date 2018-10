Großer Andrang bei beliebter Laufveranstaltung

Viernheim.Die Viernheimer Triathleten waren mit einem Großaufgebot beim Feudenheimer Herbstlauf am Start. Fast 40 – hauptsächlich jugendliche – Starter nutzten den Formtest.

Der Bambini-/Schülerlauf in den Altersklassen U8 bis U14 verlief über 1,2 Kilometer, Mädchen und Jungen liefen gemeinsam. Julius Zengi (U12) und Tim Gutfrucht (U10) schrammten mit Platz vier in ihrer Altersklasse nur knapp an einem Podestplatz vorbei. Tabea Bannert (U12) lieferte mit Platz fünf das beste Ergebnis bei den Mädchen. Die weiteren Viernheimer Starter – Enno Müller, Luis Adler, Marlon Münch, Leo Grubert, Phil Petri, Nick Jeckstadt, Deemay Dechant und Melanie Schott – erhielten für ihre guten Leistungen eine Urkunde bei der Siegerehrung.

Beim Jedermannlauf ging es über einen Rundkurs von 3,5 Kilometern. Hier gibt es keine Altersklassenwertung, sondern nur die Unterscheidung nach Jugend und Erwachsenen. Bei der weiblichen Jugend konnte sich Franziska Schildhauer über den zweiten Platz freuen, die zwölfjährige Caera Campbell erreichte den fünften Platz.

In der männlichen Konkurrenz sicherte sich Moritz Göttler mit einem couragierten Rennen als Gesamtvierter den zweiten Platz in der Jugendwertung. Nicklas Stork, Paul Weygoldt und Dennis Kaunerth kamen als Vierter, Fünfter und Sechster der Jugendwertung fast zeitgleich ins Ziel.

Mit Felix Thome, Robin Görlach, Janik Schmitt, Leon Werle, Emil Glos, Felix Schmitt, Gina-Marie Jukic, Nicklas Schmitt, Corvin Münch, Sarah Campbell, Elli Campbell, Jonathan Bannert, Jette Müller, Robin Thome, Linus Weidner, Hermine Glos und Theresa Stößer beendeten noch viele weitere junge Viernheimer Athleten, die teilweise sogar noch beim Schülerlauf hätten starten können, den Jedermannlauf.

Die Frauen-Wertung konnte Sarah Campbell für sich entscheiden, Stuart Campbell wurde Vierter bei den Männern. Beim abschließenden Hauptlauf über die zehn Kilometer musste der Rundkurs dreimal durchlaufen werden.

Benedict Schnitzler belegte in der U18-Wertung mit einer Zeit von 39:17 Minuten den vierten Platz. Petra und Thomas Stork liefen nach etwas mehr als einer Stunde gemeinsam über die Ziellinie, nicht viel später kam dann auch Nicolette König ins Ziel. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018