Großer Andrang beim Generationen-Cup

Viernheim.„Dankeschön, dass ihr euch getraut habt“, „hervorragend organisiert“ oder „tolle Veranstaltung“: Elmar Graefen, Leiter der Tischtennisabteilung des TSV Amicitia, konnte sich beim Generationen-Cup über jede Menge Lob freuen. Das gab er gleich an seine zahlreichen Helfer weiter. Den Viernheimern war es nämlich gelungen, nach der coronabedingten Zwangspause das erste große Turnier auf Bundesebene zu organisieren, bei dem alle elf ausgeschriebenen Kategorien frühzeitig ausgebucht waren.

„Die Spieler wollten unbedingt wieder Wettbewerbe bestreiten. Das hat man gemerkt. Entsprechend schnell waren alle Plätze belegt. Wir mussten leider vielen Sportlern absagen“, beschrieb Graefen das Geschehen im Vorfeld.

Rund 280 Tischtennisspieler waren in der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule an 20 Tischen aktiv. Vorher durfte nur im jeweiligen Verein und mit Abstand trainiert werden. Gespielt wurde nach dem Schweizer System. Zahlreiche Teilnehmer hatten weite Anfahrten in Kauf genommen, um sich endlich wieder mit anderen messen zu können. „Wir haben Gäste aus Chemnitz, Braunschweig und dem Südschwarzwald dabei“, erzählte Graefen nicht ohne Stolz.

Feldküche mit Gulaschkanone

Nachdem der Kreis Bergstraße und die Stadt Viernheim dem vorgelegten Hygienekonzept zugestimmt hatten, wurde der Generationen-Cup vorbereitet. Es durften sich nur 100 Personen gleichzeitig in der Halle aufhalten. Ein Einbahnstraßensystem sollte die Zahl der Begegnungen in den Gängen reduzieren. Die Bewirtung erfolgte im Freien aus der Feldküche mit Gulaschkanone. Daneben standen in großen Zelten nur wenige Sitzgarnituren, um den notwendigen Abstand einhalten zu können.

Die Teilnehmer und Besucher der traditionellen Veranstaltung, die für Jugend, Herren, Damen und Senioren ausgeschrieben war, hielten sich weitgehend an die Hygienevorschriften. Dabei mussten unter anderem Gesundheitsfragebögen ausgefüllt und die Platten regelmäßig desinfiziert werden. Duschen und Umkleideräume waren geschlossen, und in den Pausen musste ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auch die zahlreichen Siegerehrungen, bei denen Sach- und Geldpreise übergeben wurden, konnten nicht wie gewohnt durchgeführt werden.

