Großer Auftritt auf Rollschuhen

Viernheim.„900 Stunden haben die vielen Helfer in die Vorbereitung investiert“, hat Annett Koscielny, die Vorsitzende des ERC Viernheim, nachgerechnet. Die erste Idee für das Schaulaufen gab es schon im vergangenen Jahr – da überlegten sich Julia Hahn und Ines Klee „Belle und das Biest“ als Thema der Aufführung.

Die beiden ERC-Aktiven, die vor 23 Jahren mit dem Rollkunstlauf begonnen haben, haben zum zweiten Mal die Gesamtleitung des Schaulaufens. Über Monate hinweg entwickelten sie die Gesamtkonzeption der Vereinspräsentation. Sie suchten die Musik aus, überlegten sich die einzelnen Schauspielszenen und teilten die Rollen ein. 52 verschiedene Charaktere galt es zu besetzen, manche – wie die Herzen, die Rosen oder die Spieluhren – gab es mehrfach zu bestaunen.

Choreografie zur Filmmusik

Ines Klee und Julia Hahn suchten sich wieder Gäste, die das Schaulaufen bereichern sollten: Die „Skate Machines“, eine Showgruppe aus mehreren hessischen Vereinen, sind schon Stammgäste beim ERC. Diesmal rollte die Formation als Wolfsrudel durch das Bühnenbild. Ganz ohne Rollen unterwegs waren die „Caro-Dancers“. Die Tanzgruppe der TSV-Amicitia-Handballer spielen die „schönsten Menschen“, mit denen sich der überhebliche Prinz zu Beginn des Stücks umgibt. Die Choreografien zur Filmmusik wurde über Monate hinweg von den ERC-Trainern Lisa Bernauer, Lea Gerlach, Bianca Gratzel, Marcella Helbig, Albert Hofmann, Caroline Jung, Mona Lederbach, Silke Lederbach und Melanie Waldecker einstudiert.

Mehr als 60 Läuferinnen übten entweder im Solo, im Paarlauf oder in der Formation. „Und gerade in den letzten Tagen laufen Trainer und Läufer zur Höchstform auf“, erzählt Annett Koscielny, dass bis zu vier Trainingstage pro Woche auf dem Programm standen. „Erst zum Schluss werden die einzelnen Teile des Programms zusammengefügt“, berichten Ines Klee und Julia Hahn. Schon etwas früher fiel der Startschuss für Kulissen, Requisiten und Kostüme. Seit dem Freiwilligentag in September wurde geschneidert und genäht, gesägt und gehämmert, gezeichnet und gestrichen.

Noch bis zur vergangenen Woche wurde an dem Bühnenbild mit Schlosszinnen und Dorfhäusern gemalt, bis zuletzt wurde an den Feinheiten der Kostüme gefeilt, damit auch alles hält. Auch während der vier Aufführungen am Wochenende sind mehr als 30 Helfer gefordert, am Eingang, an der Verkaufstheke und vor allem beim Kostümwechsel.

„Ohne so einen Einsatz der gesamten Vereinsfamilie wäre so ein Schaulaufen gar nicht möglich“, schickte Annett Koscielny ein riesengroßes Dankeschön an den gesamten ERC. Der Aufwand, den der Verein deshalb auch nur alle drei Jahre betreibt, hat sich aber allemal gelohnt. Von den Zuschauern gibt es nach allen vier Vorführungen nicht enden wollender Applaus, stehende Ovationen und Lob von allen Seiten: „Das ist klasse, was der ERC da auf die Beine stellt!“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018