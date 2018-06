Anzeige

Viernheim.Zum dritten Mal in der letzten Schulwoche kommen alle Nibelungenschüler in der Turnhalle zusammen. Diesmal stehen aber keine Theaterkulisse auf der Bühne oder die Requisiten für die Viertklässler-Verabschiedung, sondern ein Siegerpodest. „Wir wollen unsere besten Sportler ehren“, verrät die kommissarische Schulleiterin Anke Hofmann. Bevor die Sieger der Bundesjugendspiele aufgerufen werden, gilt es aber noch zweimal „Danke“ zu sagen.

Ein dickes Dankeschön schickt Hofmann an die Mitwirkenden der Theater-AG – an die Schauspieler und an die Kinder, die in der Kulissen-AG für das Bühnenbild gesorgt hatten. Und für den Einsatz gibt es Eisgutscheine, die Sabine Beikert vom Förderverein verteilt. So einen Gutschein bekommt auch jeder „Buddie“. So nennt die Nibelungenschule alle Schüler, die einen Dienst übernehmen.

124 Buddies

„Was meint ihr, wie viele Buddies wir haben?“, fragt Ivonne Kamuff und verrät es gleich: „124 Mädchen und Jungen!“ Die Schüler waren Garten-AG-Buddies, haben die Toiletten und die Schulhofaufsicht übernommen oder den Erste-Hilfe-Dienst.