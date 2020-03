Großer Einsatz für Frauen in Not

Viernheim.Der Beifall hört gar nicht mehr auf. Als Bürgermeister Matthias Baaß, Erster Stadtrat Bastian Kempf und Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler die Ehrenmedaillen, die Urkunden und Blumen überreichen, applaudieren die Gäste. Sie honorieren damit nicht nur die Verleihung, sondern das gesamte Wirken von Schwester Silvia Gossens und Schwester Mathilde Holstegge in Viernheim.

In Anerkennung ihrer Verdienste für das „Haus des Lebens“ und für Frauen in besonderen Lebensumständen hat der Magistrat die Verleihung der Auszeichnung an die beiden Ordensschwestern beschlossen. Wenige Tage bevor nach mehr als 19 Jahren die Tätigkeit in Viernheim endet und die Schwestern zurück ins Münsterland gehen, werden die Ehrenmedaillen bei einer Feierstunde im Ratssaal überreicht.

Schwester Silvia und Schwester Mathilde nehmen die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen. „Es fällt mir bei den Emotionen nicht leicht, etwas zu sagen, außer ein tiefempfundenes Danke“, sagt Schwester Silvia und ergänzt: „Wir würden diese Auszeichnung gern selbst verleihen, denn ohne Viernheim und die Viernheimer hätten wir unsere Arbeit gar nicht tun können.“ Die Schwester blickt zurück auf die Anfänge vor fast 20 Jahren, als sie sofort engagierte Bürger in Viernheim getroffen habe. „Man hat uns nicht nur willkommen geheißen, sondern herzlich aufgenommen.“

Helfergruppe der Pfarreien

Aus den Pfarreien habe sich sofort eine Helfergruppe gebildet und beim „Haus des Lebens“ angepackt. Viernheim habe ein „positives Helfersyndrom“, sagt Silvia Gossens. In ihren Dank schließen die Schwestern den Träger- und den Förderverein ein, aber auch alle anderen Gruppen und Organisationen, die im Netzwerk mitgearbeitet hätten. Schwester Silvia verspricht: „Viernheim hat ein Herz für Menschen – und ein Stück unseres Herzens bleibt jetzt bei Ihnen in Viernheim.“

Bürgermeister Baaß erinnert in seiner Ansprache an die Entstehung der Einrichtung. Noch bevor im Bistum Mainz als Antwort auf den Ausstieg der katholischen Kirche aus der Schwangerenkonfliktberatung das „Netzwerk Leben“ gegründet wurde, hatten Pfarrer Angelo Stipinovich und die damalige pastorale Mitarbeiterin die Idee einer Anlaufstelle für schwangere Frauen in Not. Bischof Karl Kardinal Lehmann unterstützte das Projekt „Haus des Lebens“, das im Dezember 2001 in Viernheim eröffnet wurde.

Das Engagement von Schwester Silvia und Schwester Mathilde gehe weit über die vier Wände des „Haus des Lebens“ hinaus. „Babykleiderkorb, Sternenkindergottesdienst, Swimmy-Patenschaften, Sommerfeste, Kinderkleiderkammer, Hilfe für Flüchtlinge“, zählt Baaß auf. Die Schwestern hätten mit unermüdlichem Einsatz eine Anlauf- und Kontaktstelle geschaffen und aufrechterhalten, „selbst dann, wenn es eigentlich gar nicht mehr ging“.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.03.2020