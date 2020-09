Großer Gewinn

Dass der Radweg zwischen Viernheim und Hüttenfeld entlang der L 3111 nun endlich Wirklichkeit werden soll, bedeutet einen großen Gewinn. Es hat Jahrzehnte gedauert. Bisher sind Radfahrer gezwungen, teils sehr unbequeme, holprige Umwege zu nehmen auf ihrem Weg Richtung Norden und umgekehrt. Oder sie nehmen das nicht geringe Risiko in Kauf, auf dem schmalen Seitenstreifen entlang der engen Landesstraße zu fahren. Gerade Rennradfahrer bevorzugen sehr häufig diese Variante, weil die umgebenden Schlaglochstrecken auf diesen harten Gefährten Schmerzen bereiten.

Der Radweg geht in Hüttenfeld in den nach Neuschloss und Lampertheim über. Wer allerdings nach Lorsch weiter will, muss schon wieder auf die L 3111. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie weit wir von den Zielen namens Energie- oder Verkehrswende entfernt sind. Das Fahrrad soll sich weiter zur umweltfreundlichen Alternative zum Auto entwickeln. So richtig der Anspruch ist – offensichtlich fehlt es der öffentlichen Hand an der Kraft, Worten ausreichend Taten folgen zu lassen. Dass der Radweg nach Hüttenfeld kommt, ist ein riesiger Erfolg, und er soll nicht kleingeredet werden. Aber es ist nun mal, gerade was die überörtlichen Verbindungen betrifft, nur ein winziger Schritt.

Die Asphaltierung der Panzerstraße als direkter Verbindung mit Lampertheim hätte den einen oder anderen Pendler vom Auto aufs Rad bewegen können. Auch wenn das im ökologisch besten Sinne wäre – der Naturschutz in der Viernheimer Heide hat Vorrang, er ist als noch höheres Gut einzuschätzen. Fatal ist daran aber, dass viele rücksichtslose Zeitgenossen, die auf vier Rädern oder Crossmotorrädern über das Gelände rasen und wertvolle Natur zerstören, das kategorische Nein von Hessen Forst zur komfortablen Asphaltdecke regelrecht erzwingen. Denn die würde nicht nur mehr Radfahrer, die sich korrekt verhalten, anziehen. Sondern auch noch mehr Umweltfrevler.

