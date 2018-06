„Großer Müllkutscher“ nimmt Abschied

Anzeige

Viernheim.Es ist still. Die orangenen Müllautos stehen bewegungslos auf dem Betriebshof der „Johann Franz Hofmann GmbH und Co KG“. Das Telefon im Büro schweigt. Kein Kunde steht vor der Tür. Es ist Feierabend, doch der Chef ist noch da. Schweigend blickt Wolfgang Hofmann aus dem obersten Stock des Firmengebäudes nach unten. Bald wird es hier immer so still sein.

Am Freitag, 29. Juni, schließt die „Müllabfuhr Hofmann“ ihre Tore. Für immer. „An dem Tag ist noch ganz normaler Betrieb. Aber am Montag danach wird gar nix mehr sein“, sagt Hofmann leise. „Schon komisch.“ Die Entscheidung, den Entsorgungsfachbetrieb zu schließen, ist den vier Chefs Wolfgang und Elke Hofmann sowie Ingrid und Karl Ruland schwergefallen. Aber am Ende sahen die beiden Ehepaare keine andere Lösung.

„Es kam Vieles zusammen“, erklärt der 67-jährige Hofmann. Gesundheitliche Gründe seien das eine gewesen, die zunehmend schwierigeren Bedingungen für kleine Privatunternehmen in der Abfallwirtschaft das andere. Hofmann zählt auf, was der Firma immer mehr zu schaffen gemacht habe: Kommunale Zweckverbände, europäisches Vergaberecht, Dumpingpreise großer Wettbewerber, teure moderne Müllautotechnik und ein immer stärkerer Mangel an Müllwerkern.