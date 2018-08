Anzeige

Die Albert-Schweitzer-Schule nimmt am Dienstag acht Kinder in der Vorklasse auf. Um 10 Uhr werden die neuen Schüler in der Mensa mit einem kurzen Programm begrüßt und gehen dann in ihre erste Unterrichtsstunde. Die Schulanfänger der Schillerschule und der Goetheschule sind mit ihren Familien um 10 Uhr zum ökumenischen Einschulungsgottesdienst in die Marienkirche eingeladen.

Der erste Unterricht

Anschließend findet um 11 Uhr die Einschulungsfeier für die Schillerschüler in der Turnhalle statt. Danach werden die 56 Erstklässler und die 14 Schüler der Vorklasse in die Klassen aufgeteilt und erleben ihren ersten Unterricht. In der Goetheschule beginnt die Einschulungsfeier in der Turnhalle auch um 11 Uhr. Und nach der ersten kurzen Schulstunde haben die 65 Abc-Schützen auch schon wieder „Schule aus“. su

