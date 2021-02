Großes Interesse an Info-Telefon

Viernheim.Die Stadtverwaltung hat sich am Wochenende mit einem zweiten Brief an alle Mitbürger über 80 Jahren gewandt. Bürgermeister Matthias Baaß erklärt darin, dass ab Dienstag, 9. Februar, in Bensheim mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen wird. Ab Mittwoch, 3. Februar, kann man einen Termin dafür vereinbaren.

Das extra eingerichtete Servicetelefon der Stadt zum Thema Impfen ist nach wie vor gut frequentiert. Eberhard Schmitt-Helfferich vom neuen Seniorenbüro berichtet, was er den Anrufern erklärt. „Man muss sich erst mit seinen persönlichen Daten registrieren, ob man überhaupt impfberechtigt ist.“ Derzeit sei diese Registrierung nur über das Internet möglich. Man muss dafür eine E-Mail-Adresse hinterlegen und erhält dann später per E-Mail seine persönliche Kennung.

Hürden festgestellt

Anhand dieses Codes lässt sich bereits ab diesem Mittwoch ein Termin vereinbaren. „Wir haben da bislang einige Systemhürden festgestellt, bei denen wir helfen mussten“, erzählt Eberhard Schmitt-Helfferich, „wenn zum Beispiel der Nachname mit „ß“ geschrieben wird und das System dies nicht erkennt“.

Schmitt-Helfferichs Kollegin Beate Preuss berichtet, dass viele Viernheimer aufgeregt auf ihren Termin warten würden und ergänzt lachend: „Und nur ein paar Anrufer lassen auch mal ihren Frust ab, wenn es nicht so funktioniert.“ In erster Linie seien die Viernheimer aber dankbar dafür, dass jemand als direkter Ansprechpartner zur Verfügung steht. su

