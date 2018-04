Anzeige

Viernheim.Kontinuität prägt den MGV 1888 Liederkranz: Bei der Generalversammlung ist der Vorstand in seinem Amt bestätigt worden. Der geschäftsführende Vorstand setzt sich weiterhin zusammen aus dem Ersten Vorsitzenden Werner Sindermann, seinem Stellvertreter Walter Kempf, dem Schrift- und Geschäftsführer Peter Weiröther, den beiden Rechnern Dieter Krug und Wolfgang Hallama sowie Ingo Metzger (Archivar/Webmaster) und Horst Ringhof (Kassier). Als Beisitzer fungieren Ralf Melzer, Horst Ringhof, Walter Winkenbach (Aktivität) und Harald Weik (Passivität). „Ohne funktionierenden Vorstand lässt sich ein Verein nicht erfolgreich führen“, bedankte sich Sindermann für den Einsatz.

Sein großer Dank galt aber vor allem der „wichtigsten Person in einem Chor“, der Dirigentin Edith Schmitt. Im Geschäftsbericht für das Jahr 2017 erinnerte Peter Weiröther an die eigenen Veranstaltungen wie Ehrungsabend, Vatertags-Schlachtfest und Oktoberfest sowie die erstmals durchgeführte Weihnachtsfeier. Geselliger Höhepunkt war die Sängerreise nach Regensburg. Gesanglich trat der MGV Liederkranz im Jahr 2017 beim Frauenchor, der Sänger-Einheit, dem MGV 1846 und beim VdK Viernheim sowie in Lorsch und in Weinheim in Aktion.

Der Geschäftsführer gab zum Schluss einen Blick in die Statistik. 680 Mitglieder zählte der Liederkranz am Jahresende 2017. 58-Mal, bei 38 Proben und 20 Auftritten und Singen, war der Chor im Einsatz. Das Komitee zu Übermittlung von Gratulationen und Genesungswünschen war 135-mal unterwegs, so dass es insgesamt 193 Termine zu koordinieren galt.