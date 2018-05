Anzeige

Viernheim.. Volles Programm herrscht heute auf den beiden Fußballplätzen des TSV Amicitia. Den Spieltag eröffnen die E-Junioren, die an der Lorscher Straße jeweils zeitgleich spielen. Um 10 Uhr trifft die E4 auf den SC 08 Reilingen 3 und die E2 auf Spvgg 03 Ilvesheim 3. Anschließend um 11 Uhr gehen die E3 (gegen SG Oftersheim 2) und die E1 (gegen SV Laudenbach) aufs Feld. Im Waldstadion geht es um 13.30 Uhr los, die B1-Junioren spielen in der Verbandsliga gegen den 1. CfR Pforzheim. Die C1-Junioren treffen um 15.30 Uhr auf den VFB Eppingen. Die C2 hat um 17 Uhr die DJK Feudenheim zu Gast. Die B2-Junioren müssen um 18.30 Uhr gegen den SC Käfertal ran. Ein weiteres Heimspiel steht morgen auf dem Plan, die D1-Junioren treffen um 11 Uhr auf SKV Sandhofen. Zwei Teams müssen zudem auswärts an den Ball. Die C3-Junioren haben ihr Spiel beim MFC Phönix 2 um 13 Uhr, die A-Junioren fahren zum Verbandsligaduell zum FC Zuzenhausen (18 Uhr). su