Anzeige

Viernheim.„Die Entscheidung ist den Vorstandsmitgliedern des Vereins Focus nicht leicht gefallen. Der Kauf eines Traktors für das Berufsbildungszentrum in Viernheims Partnerstadt Silly in Burkina Faso ist dennoch mit Sicherheit eine lohnende Investition“, so Klaus Hofmann, Vorsitzender des Vereins Focus. „Beim Kauf haben wir darauf geachtet, dass es sich um ein einfaches, robustes Modell handelt und Ersatzteile sowie Reparaturmöglichkeiten vor Ort vorhanden sind.“

Wirtschaftlicher Vorteil

In einem einwöchigen Kurs wurde der Fahrer mit der Funktionsweise des Traktors und der diversen Gerätschaften vertraut gemacht. Das Pflügen der Äcker geht nun um ein Vielfaches schneller vonstatten als mit den von Kühen gezogenen Pflügen. Das bringt einen enormen wirtschaftlichen Vorteil. Zu Beginn der Regenzeit hat man lediglich ein Zeitfenster von zwei bis drei Wochen, um die Felder zu pflügen. Ohne Feuchtigkeit ist der lehmige Boden knochenhart und kann unmöglich bearbeitet werden. Mit dem Einsetzen des Regens setzt das Pflügen ein. Nach circa 14 Tagen ist das blitzschnell wachsende Unkraut allerdings so mächtig, dass der Boden nur noch mit einem Traktor gepflügt werden kann.

Durch den neuen Traktor ist es möglich, große Flächen in kurzer Zeit im Berufsbildungszentrum zu bearbeiten. Die Erträge dieser Großanbauflächen können eingelagert und in späteren Monaten auf den Märkten verkauft werden. Das bringt einen deutlich höheren Gewinn, der zur Deckung der laufenden Kosten für den Betrieb des Berufsbildungszentrums verwendet wird. „Durch die hohe Effektivität des Traktors werden außerdem die Felder von Großfamilien aus Silly im Lohnauftrag gepflügt, was zu weiteren Einnahmen führt und sich somit die Investition sehr bald amortisiert haben dürfte“, betont Klaus Hofmann.