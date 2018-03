Gründer Walter Kupper ist erstes Ehrenmitglied

Anzeige

Über die Kochabende hinaus stehen im Jahr 2018 unter anderem ein Kochevent mit einem namenhaften Profi, der jedoch noch nicht festgelegt wurde, sowie eine Wiederholung der altbewährten Pfalzausflüge unter der organisatorischen Leitung von Ralph Hornung an. Als besonderes Highlight in diesem Jahr dürfen sich die Hobbyköche über die dritte Einladung der Familie Hahn zur Teilnahme am zehnten Deidesheimer Kulinarium am 18. November im Deidesheimer Hof freuen. Im Oktober veranstaltet der Club eine zweite Gourmetfahrt zum Männer-Metzger nach Heinsberg. Hier erwartet die Teilnehmer ein Fleischtasting mit insgesamt 20 internationalen Fleischcuts von Otto Gourmet.

Der eigentliche Ideengeber für den Club war im Jahr 1976 Walter Kupper. Der gelernte und viele Jahre in Viernheim aktive Augenoptiker brachte im Rahmen gemütlicher Abende unter koch- und genussbegeisterten Freunden die Idee auf, einen Männerkochclub zu gründen. Gesagt, getan – so machten sich die damaligen Gründungsmitglieder auf den Weg und ließen den Verein Fideler Kochlöffel, erster Viernheimer Kochclub in das Vereinsregister eintragen. In diesem Jahr freuten sich nicht nur die aktiven Mitglieder sondern ganz besonders Walter Kupper, als er im Rahmen der Jahreshauptversammlung zum ersten Ehrenmitglied des Clubs ernannt wurde. Walter Kupper hat die Vereinsgeschichte deutlich geprägt, nicht zuletzt über seine mehr als 20-jährige aktive Tätigkeit als Vorsitzender des Vereins. Rolf Schneider und Andreas Meyer bedankten sich bei dem verdienten Mitglied, und alle Hobbyköche freuen sich, dass er auch weiterhin aktiv am Vereinsleben teilnehmen und das Amt des Kassenwarts begleiten wird. red

