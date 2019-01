Europawahl: Im Hinblick auf die Wahl zum Europaparlament stehen Informationsveranstaltungen im Vordergrund. Wir sehen eine gesteigerte Notwendigkeit für eine gemeinsame europäische Politik – vor allem im Bereich der Außenpolitik – und wir wollen unseren Beitrag leisten für eine hohe Wahlbeteiligung und damit eine hohe Legitimation des Parlaments.

Stadtentwicklung: In Viernheim werden wir uns weiter in die vielen Themen rund um die Stadtentwicklung einbringen. Für den Bannholzgraben II ist mit einem ersten Konzept eine grobe Richtung vorgegeben. Für uns heißt es nun, im Detail möglichst viel Ökologie und zukunftsweisende Ideen einzubringen. So wollen wir besonders Wohnanlagen mit alternativen Wohnformen berücksichtigt wissen. Dahinter steht der Gedanke, gemeinschaftliches Leben in einer Altersgruppe oder für Menschen in besonderen Lebenssituationen zu ermöglichen und damit soziale Nähe mit gegenseitiger Verantwortung zu schaffen. Im Haushalt stehen Gelder bereit für die seit Jahren überfällige Überarbeitung der Bauleitplanung für das Sport- und Erholungsgebiet West. Wir werden uns dafür einsetzen, die vielfältigen Nutzungen so gut wie möglich in Einklang mit der Ökologie und den Ansprüchen von Erholungsräumen zu bringen. Nicht zu vergessen den Flächennutzungsplan, für die Grünen immer ein Aufreger …

Nahverkehr: Gegen Ende des Jahres wird das Ergebnis des Nahmobilitätschecks erwartet. Wir können nur hoffen, dass auf dessen Basis im Stadtgebiet endlich mehr für den Fahrradverkehr getan wird. Damit meinen wir investive Tätigkeit aus unserem Stadtsäckel plus Landesmittel.

Rathaus: Das Fortschreiben der Planungen für die Rathaussanierung bleibt Pflichtthema. Im Hinblick auf die nach wie vor notwendige Haushaltsdisziplin werden wir darauf achten, dass die Wünsche nicht in den Himmel wachsen. Die überhitzte Baukonjunktur mit teilweise irren Preissteigerungen ist ebenfalls ein Grund zur Vorsicht. Neben der Beschäftigung mit diesen und vielen weiteren Themen möchten wir weiterhin ein offenes Ohr für Bürger mit ihren Vor-Ort-Anliegen haben. Unsere Fraktionssitzungen bleiben öffentlich und sind auch eine Gelegenheit, ein Anliegen persönlich einzubringen.

Manfred Winkenbach, Fraktionsvorsitzender der Grünen

