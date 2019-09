Grüne Meilen gesammelt

Viernheim.Eine Woche lang widmeten sich die Schillerschüler der Kampagne „Kleine Klimaschützer unterwegs“. Nach dem Motto „Handeln statt Verhandeln“ sammelten die Kinder auf ihren umweltfreundlich zurückgelegten Schul- und Alltagswegen „grüne Meilen“ für die Kindermeilen-Kampagne des Klima-Bündnisses. Zu Fuß, mit dem Tretroller, dem Fahrrad oder per Bus legten sie die unterschiedlich langen Strecken zurück.

Parallel wurden die Themen Klimawandel und Naturschutz auch im Unterricht der Grundschule behandelt. In erster Linie geht es dabei darum, dass die Schüler ihre Mobilität nachhaltig gestalten, ihre Wege selbstständig und umweltschonend zurücklegen und sich ein Gespür für Entfernungen und Wegzeiten antrainieren. Umweltfreundlich zurückgelegte Strecken verhindern zusätzlichen CO2-Ausstoß und helfen, das Klima zu schützen. An dem Projekt „Grüne Meilen“ haben auch in diesem Jahr viele Tausend Kinder in ganz Europa teilgenommen.

Die Schillerschüler brachten es an den fünf Tagen auf 2757 Meilen. „Dieses Ergebnis werden wir dem Klima-Bündnis als Veranstalter mitteilen. Am Ende geht das Gesamtergebnis an die Politiker, die sich im Dezember in Chile zur 25. Klimakonferenz der Vereinten Nationen treffen“, schilderte Lehrerin Iris Berger das weitere Vorgehen. Unabhängig davon wollen die Kinder aber auch in Zukunft ihren Schulweg klimaneutral zurücklegen. JR

