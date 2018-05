Anzeige

viernheim.Die Bewohner der Jakob-Beikert-Straße können aufatmen. Das Neubaugebiet Bannholzgraben II wird ihnen zwar den freien Blick in die Natur nehmen. Entgegen den jüngsten Plänen der Verwaltung bleibt der Grünzug vor ihren Grundstücken aber erhalten. Das entschied die Stadtverordnetenversammlung mit den Stimmen von CDU, UBV, FDP und WGV. Die SPD-Fraktion enthielt sich, die Grünen votierten gegen den Antrag der Christdemokraten.

Eine ebenso große Mehrheit setzt sich dafür ein, das neue Quartier nicht allein über Michael-Ende-Weg und Schwester-Paterna-Allee anzubinden. Zunächst soll ein Verkehrsgutachten klären, welche von insgesamt drei Erschließungsvarianten am geeignetsten ist. Neben den bereits diskutierten Zufahrten über Alten Weinheimer und Wiesenweg brachte die UBV noch ein drittes Modell ins Spiel: eine weiter nordöstlich gelegene Route, die ebenso vom Alten Weinheimer Weg abzweigt. Die Wählervereinigung will in die Überlegungen außerdem eine etwaige zweite Erweiterung des Gebiets Bannholzgraben einbeziehen. Nur die Sozialdemokraten sprachen sich grundsätzlich gegen jede zusätzliche Zufahrtsstraße aus.

SPD-Fraktionsvorsitzender Daniel Schäfer erklärte dies mit dem bereits vorliegenden Gutachten, wonach eine neue Trasse nicht erforderlich sei. „Egal, wo die Straße verläuft, immer werden Leute betroffen sein“, sagte Schäfer mit Blick auf die Kritiker unter anderem aus dem Michael-Ende-Weg. Zudem hält er es für fraglich, ob die Autofahrer bereit seien, einen Umweg in Kauf zu nehmen – oder vielleicht doch den Schleichweg bevorzugten. Seine Partei lehne die Initiative aus Kosten- und Naturschutzgründen ab.