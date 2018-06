Anzeige

Viernheim.. An der Alexander-von-Humboldt-Schule haben 37 Abiturienten ihre Prüfungen bestanden. Ihre Zeugnisse erhalten sie bei der Akademischen Feier am Samstag, 16. Juni, 15 Uhr, in der Aula. Der Abiball beginnt um 17 Uhr im Bürgerhaus. Zu der Zahl der Schüler, die ihre Prüfungen nicht bestanden haben sowie dem Notendurchschnitt machte die Europaschule keine Angaben.

Erfolgreich waren an der AvH die Viernheimer Emine Bal, Daniel Berbner, Christian Best, Helon Bilgic, Yves Roland Bolle, Jaques Farjou, Kevin Fletterer, Fuad Gabibov, Oumeima Gargar Boulale, Vivienne Haas, Caitlin Ivy Hill, Lennard Holm, Ayse Nur Ilik, Akin Isik, Özlem Kapucu, Sophia Kiß, Nina Kleinhans, Aysina Kocer, Daniel Koßwig, Alicia Kühlwein, Katharina Mandel, Vanessa Mandel, Gina Midzic, Vincent Münch, Marc Schmidt, Vanessa Schubert, Alexandra Stanic, Nils Stumpf, Aygül Taser, Romina Toniatti, Vanessa Walter, Laura Wieland, Jasmin Wiltschi, Niklas Wolf und Nadini Bianca Yaggaha Hewage. Feiern können auch die auswärtigen Schüler Valeria Amendt und Daniel Fendrich (beide Lampertheim). red