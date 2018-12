Grundlagen für eine Klimapartnerschaft

Viernheim.28 Frauen und Männer aus zwölf deutschen Städten haben sich in Viernheim beim Netzwerktreffen der Kommunen mit Klimapartnerschaften zu Afrika, Lateinamerika und Asien getroffen. Diese Städte befinden sich in der sogenannten sechsten Phase, sie tauschen sich aus, bereiten weitere Projekte vor, informieren sich gegenseitig und unterstützen sich. Zu Beginn des Netzwerktreffens hat Erster Stadtrat Jens Bolze die Teilnehmer begrüßt.

Es ist vorgesehen, dass alle teilnehmenden deutschen Städte mit ihren jeweiligen Partnerstädten in Afrika, Asien oder Lateinamerika ein gemeinsames Handlungsprogramm im Bereich Klimaschutz beziehungsweise Klimaanpassung aufstellen. Bei den Treffen werden die Grundlagen geschaffen, um langfristig Fördermittel des Bundes zu erhalten. „Unsere Visionen und Handlungspläne sind die Basis für die Förderanträge“, berichtete Philipp Granzow vom städtischen Brundtlandbüro, der das Netzwerktreffen maßgeblich organisiert hat. „Welche Möglichkeiten gibt es für welche Projekte?“, sei die Frage. Hier ist der Austausch mit dem Verein Focus rege. Die Städtepartnerschaft mit der Silly in Burkina Faso wird um eine Klimapartnerschaft ergänzt.

Die Netzwerktreffen laufen seit Jahren, berichtete Granzow, „das wird weitergehen.“ Die Arbeit der Partner wird vom Bund evaluiert und sei als „wertvolle Maßnahme“ betrachtet. „Eine weitergehende Förderung wird uns neue Möglichkeiten geben, zu agieren“, freut er sich auf die Aussichten. Der Klimawandel sei schließlich ein weltweites Phänomen und Problem, das aber die unterentwickelten Länder ungleich härter treffen könnte als das industrialisierte Nordeuropa.

Hungersnöte drohen

„Unsere Partnerregion Silly ist heute schon in hohem Maß von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen“, erklärt Granzow. Die Regenzeiten seien in den letzten Jahren unregelmäßiger und kürzer geworden. Dafür sei ihr Beginn umso heftiger gewesen und mit starken Stürmen einhergegangen, die es bislang nicht gegeben habe. „Die üblichen Baukonstruktionen sind darauf nicht ausgelegt und nahmen Schaden. Auch die Landwirtschaft ist empfindlich, das Wasser in langen Trockenzeiten Mangelware ist. Ernteausfälle führen im ländlichen Raum Afrikas und bei einer Erwerbsstruktur, die fast ausschließlich von der Landwirtschaft lebt schnell zu Hungersnöten“, verdeutlicht er. bur

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018