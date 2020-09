Grundschule wohl am Bannholzgraben

Viernheim.Der Kreis Bergstraße wird voraussichtlich am Bannholzgraben, im Bereich der Kindertagesstätte Entdeckerland, eine neue Grundschule bauen. Das teilte Bürgermeister Matthias Baaß am Dienstag in einer Presseerklärung mit. „Damit würde etwas Realität, was bereits Ende der 90er Jahre beim Entstehen des neuen Wohngebietes meine Vorstellung war, aber damals vom Kultusministerium abgelehnt wurde“, so

...