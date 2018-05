Anzeige

Viernheim.Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß: Zahlreiche Ziele bieten sich am morgigen Feiertag Christi Himmelfahrt für einen Ausflug in die Natur an. Die Viernheimer Vereine verwöhnen ihre Gäste am Vatertag wie gewohnt mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken.

Eine lange Tradition hat das Anglerfest des Viernheimer Angelsportvereins, der wieder mit einem großen Zuspruch rechnet. Auf dem Festgelände am idyllisch gelegenen Waldsee sind frisch zubereitete Fischspezialitäten besonders gefragt. Nicht weit davon entfernt beginnt im Garten des Vogelpark-Restaurants „Schlemmernest“ der Feiertag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst der Gemeinde St. Hildegard-St. Michael. Ab 12 Uhr spielt die Gruppe Fortytwo mit Philipp Haas, Tim Kahnert, Clemens Schmitt-Helfferich und Felix Knapp. Der Eintritt ist frei.

Zum Schlachtfest lädt der MGV Liederkranz auf sein Vereinsgelände am Alten Lampertheimer Weg. Geboten werden insbesondere deftige Speisen. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgen befreundete Chöre.