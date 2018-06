Anzeige

Viernheim.Die große Überraschung blieb aus, aber die Viernheimer Fußallerinnen haben sich im Finale des badischen Pokalwettbewerbs gut und teuer verkauft. Nach 90 Minuten haben die Damen des Karlsruher SC gewonnen, 3:0 lautet das Ergebnis des Endspiels zwischen dem etablierten Oberligisten und dem Absteiger in die Verbandsliga. Dabei hat das Viernheimer Team in der ersten Hälfte ein wenig Pech, dass die Schiedsrichterin einen fragwürdigen Elfmeter pfeift.

TSV-Amicitia-Torhüterin Kim Stricklan hat den Ball schon unter Kontrolle, als die heranstürmende KSC-Spielerin Grünbacher hängenbleibt und fällt. Den Strafstoß verwandelt Laura Bertsch zum 1:0 in der 33. Minute. Der Elfmeter war nicht berechtigt, dafür ist die Führung für den KSC verdient – die Favoriten hatten in der ersten Hälfte die besseren Chancen. Dabei haben zunächst die Viernheimerinnen eine große Gelegenheit, die KSC-Keeperin kann in der dritten Spielminute gerade so parieren. Auf der Gegenseite muss Stricklan ihr Können aufbieten. Der KSC bekommt Oberwasser und scheitert mit zwei Lattentreffern am Führungstor. Nach einer knappen Stunde kann Karlsruhe auch ein Missverständnis in der Viernheimer Abwehr nicht nutzen.

Das Tor ist leer, aber der KSC kriegt Ball nicht rein, und Theresa Ritz rettet auf der Linie (31.). Auch nach dem Führungselfmeter bleibt der KSC am Drücker, der Freistoß von Hemmer prallt vom Innenpfosten direkt in Stricklans Arme. So geht es mit einer knappen Führung in die Pause, im zweiten Durchgang will der TSV Amicitia voll angreifen.