Gute Chancen auf Sieg im ewigen Duell

Viernheim.Mit dem hessischen Derby in der Badenliga verabschieden sich die Handballherren in die Weihnachtspause. Am Samstagabend um 20 Uhr geht das ewige Duell des TSV Amicitia mit dem TSV Birkenau weiter.

Das Trainerteam Christian Müller und Mirco Ritter hat die Mannschaft optimal auf das Prestigeduell vorbereitet. Dabei fordern sie den hundertprozentigen Einsatz ihrer Spieler, damit möglichst der Vorjahreserfolg wiederholt werden kann. 2018 war das Hessen-Derby ebenfalls das letzte Spiel des Jahres, und damals waren die Vorzeichen ähnlich: Der TSV Birkenau ging als Tabellenführer und Favorit in die Partie, der TSV Amicitia nach durchwachsenem Saisonverlauf als Außenseiter. Am Ende jubelten die Blau-Grünen über einen mehr als deutlichen Auswärtssieg.

Auch am Samstagabend gehen die Falken als Favorit aufs Feld. Dass der TSV nicht an der Tabellenspitze steht, ist einzig dem Drei-Punkte-Abzug wegen fehlender Schiedsrichter geschuldet, denn von den Resultaten her steht Birkenau bislang am besten da. Nur eine Niederlage kassierte das eingespielte Team um Matthias Conrad, Gerrit Fey und Marian Kleis beim Mitfavoriten TV Knielingen. Der TSV Amicitia liegt in der Tabelle nur drei Plätze hinter den Birkenauern und könnte mit einem Sieg zu den Gastgebern aufschließen.

Sicherlich werden die Blau-Grünen im letzten Spiel des Jahres richtig Gas geben und versuchen, ihre Außenseiterchance zu nutzen. Dabei kann die Unterstützung von den Rängen maßgeblich sein, die Viernheimer Fans sollen – möglichst im Fantrikot oder in blau gekleidet – ihre Mannschaft zum Sieg führen. Anwurf in der Langenberghalle ist um 20 Uhr.

Schwung mitnehmen

Nach drei knappen Niederlagen konnten die Handballdamen in der Vorwoche gegen den TV Brühl wieder einen Sieg erreichen. Diesen Schwung gilt es in das Auswärtsspiel bei der SG Nussloch mitzunehmen. Und da stehen die Handballerinnen vor einer hohen Hürde: Die SG Nussloch liegt mit 13:5 Punkten und nur einer Niederlage auf dem ersten Platz der Badenliga-Tabelle. Die anderen Minuspunkte rühren, genau wie bei den Birkenauer Herren, daher, dass zu wenige Schiedsrichter gestellt wurden.

Die „Nussis“ haben den Wiederaufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga als klares Ziel ausgegeben. Die Viernheimerinnen reisen sicherlich nicht als „Kanonenfutter“ nach Nussloch, sondern können frei aufspielen.

„Wenn es uns gelingt, mehr Ruhe in unser Angriffsspiel zu bringen und die immer noch hohe Anzahl an technischen Fehlern zu minimieren, dann sehe ich durchaus Chancen“, meinte Trainerin Steffi Dietrich, die ihr Team auf das schnelle Angriffsspiel der SG eingestellt hat. Anpfiff für diese Partie ist am Samstag um 17.30 Uhr. Zwei Spiele der Jugendmannschaften werden an diesem Wochenende in der Waldsporthalle ausgetragen. So trifft die B-Jugend am Samstag um 16.30 Uhr auf die TSG Dossenheim und die D-Jugend spielt am Sonntag um 13 Uhr gegen die JSG Ilvesheim/Ladenburg.

Auswärts gefordert sind am Samstag außerdem die weibliche E-Jugend (11.30 Uhr bei HSG Mannheim), die männliche C-Jugend (15 Uhr bei der TSG Wiesloch), die weibliche D-Jugend (16 Uhr beim TV Schriesheim 2) und die männliche A-Jugend (17.30 Uhr beim TV Schriesheim). su

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.12.2019