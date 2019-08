Gute Chancen bleiben ungenutzt

Viernheim.Beim Mannheimer Kreispokal am vergangenen Wochenende sind drei von vier Viernheimer Herrenfußballmannschaften schon in der ersten Runde ausgeschieden. Nur der TSV Amicitia kam weiter, musste allerdings auch nicht antreten, weil Gastgeber SC Pfingstberg-Hochstätt die Partie im Vorfeld abgesagt hatte.

Die Reserve der Blau-Grünen hielt beim SV Rohrhof überraschend gut mit, musste aber kurz vor Schluss den Gegentreffer zum 2:3 hinnehmen. Auch die zweite Mannschaft der SG Viernheim zeigte eine gute Leistung und musste sich dem favorisierten A-Ligisten FK Bosna Mannheim erst in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.

Die erste Garnitur der Orangenen durfte ebenfalls lange Zeit von der zweiten Runde träumen, schied letztendlich aber nach einem dramatischen Elfmeterschießen (8:9) aus.

SV Rohrhof – TSV Amicitia 2 3:2

Die Viernheimer hatten sich für diese Partie mit John Wells, Seedy Jobe und Essa Jobe aus dem Kreisligakader verstärkt, außerdem stand mit Wladislaw Ruck der Torhüter der A-Junioren zwischen den Pfosten. Das waren drei Maßnahmen, die der blau-grünen Reserve Stabilität verliehen und dem Gegner Probleme bereiteten. Die Südhessen waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team mit den besseren Torchancen, konnten die guten Möglichkeiten aber nicht nutzen.

So war es schließlich Rohrhofs routinierter Torjäger Daniel Parisi, der sein Team mit 2:0 in Führung schoss und am Ende auch den entscheidenden Treffer markierte (89.). Zwischenzeitlich hatten John Wells (75.) und Joseph Collier (78.) mit einem Doppelschlag für den Viernheimer Ausgleich gesorgt.

SG Viernheim 2 – FK Bosna 1:2 n.V.

Auch wenn die Viernheimer selbst keinen Treffer erzielten, war man den Gästen vom FK Bosna Mannheim ebenbürtig. Erst in der Verlängerung musste sich der B-Ligist geschlagen geben. Amar Cosic brachte die Bosnier kurz vor dem Seitenwechsel mit 1:0 in Führung. Mit einem Eigentor sorgte Enis Dzihanic in der Schlussphase für den Ausgleich (80.) und für die Verlängerung. Darin gelang Dino Zelic in der 113. Minute der Siegtreffer.

SG – Spvgg. Ilvesheim 8:9 n.E.

Einen echten Pokalknüller gab es im Familiensportpark West zu sehen, wo die Entscheidung erst im Elterschießen fiel. Vom Punkt aus hatten die Ilvesheimer die besseren Nerven, auch wenn nicht jeder Schuss saß.

Nach gerade einmal fünf Minuten konnten schon drei Tore bejubelt werden. Abdelkarim Lebsir hatte die Hausherren nach einer Minute in Führung gebracht. Alessandro Cammilleri markierte den Ausgleich. Wiederum Lebsir besorgte in Minute fünf das 2:1. Torjäger Alexander Hilbert markierte in der 70. Minute den Ausgleich. Als der eingewechselte Hussin Al Nemr (80.) die Orangenen wieder nach vorne brachte, schien der Sieg nah.

Aber Hilbert brachte sein Team in der 89. Minute wieder heran. In der Verlängerung war die Luft raus, daher gab es ein Elfmeterschießen. Zwei Ilvesheimer vergaben ebenso wie Steven Schreck und Abdelkarim Lebsir. Im Modus Eins-gegen-eins bescherte dann der Fehlschuss von Aldin Novalic Ilvesheim den Sieg. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.08.2019