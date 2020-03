Gute Technik zahlt sich aus

Viernheim.Athleten der Kampfsportabteilung des TV Viernheim nahmen an den sechsten Bergsträßer Formenmeisterschaft in Heppenheim teil. Bei dem Wettbewerb handelt es sich um ein sogenanntes Technikturnier, bei welchem von jedem Teilnehmer zwei Formen nach Wahl zu laufen sind. Formen sind strikt festgelegte Schritt- und Technikabfolgen, die Kämpfe gegen mehrere Gegner simulieren sollen. Neben der präzisen fehlerfreien Ausführung werden viele weitere Kriterien wie beispielsweise Gestik, Mimik, der Übergang von Kraft und Weichheit und Akzentuierungen in der Darstellung bewertet.

Für den TV Viernheim waren fünf Teilnehmer gemeldet. Da Formenlauf fester Bestandteil einer jeden Gurtprüfung ist und somit permanent bei den Sportlern abrufbar sein sollte, wurden für die Teilnahme keine extra Trainingsstunden abgeleistet. Das Team um die Trainer Kimberley und Gerhard Strahl war mit den erreichten Ergebnissen zufrieden. Den ersten Platz belegten Julia Weiß und Frederik Seyffer. Über einen zweiten Platz durfte sich Kimberley Strahl freuen. Tim Kunkel belegte den dritten Rang und Leon Plachcinski sicherte sich den fünften Platz. red

