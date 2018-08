Gute Vorschläge, aber das Geld ist knapp

Viernheim.Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat etliche Forderungen aufgestellt und Vorschläge gemacht, die den Fahrradfahrern das Leben in Viernheim erleichtern sollen. Der „Südhessen Morgen“ stellt diese derzeit in einer Serie vor und fragt einen Zwischenstand zu den Vorschlägen ab. Dies sind die Stellungnahmen der Fraktionen, die geantwortet haben (nicht geantwortet haben Linke und WGV).

Wie sieht Ihre Fraktion die Möglichkeit, einen Kreisel an der Entlastungsstraße West/Mannheimer Straße (Höhe Poco) sowie an der Kreuzung von der Bebel- zur Ebertstraße zu realisieren?

UBV: Ein Kreisel am Poco und besonders an der Kreuzung Wiesenstraße/Friedrich-Ebert-Straße ist sicher wünschenswert und sinnvoll. Ob sich dies in den nächsten ein bis zwei Jahren realisieren lässt, ist sehr fraglich. Soweit bekannt, ist die Mannheimer Straße auch eine Kreisstraße, und die Entscheidungskompetenzen liegen deswegen nicht alleine in Viernheimer Hand.

CDU: Eine Verbesserung der Verkehrssituation in der Mannheimer Straße wäre wünschenswert. Allerdings sollte abgewartet werden, wie sich der anstehende Umbau des Viernheimer Autobahnkreuzes auf diesen Bereich auswirkt. Beim gewünschten Kreisel an der Friedrich-Ebert- und August-Bebel-Straße ist eine Verbesserung der Verkehrssituation insgesamt notwendig. Nicht nur für Fahrradfahrer, auch für Fußgänger ist die Führung unzureichend. Eine Weiterführung des Radweges ist sinnvoll.

SPD: Wir haben mit Kreiseln gute Erfahrungen gemacht. Weitere Kreisellösungen sind bereits im Gespräch, zum Beispiel als Alternative zur Sanierung der Wiesenwegbrücke. Leider sind diese Bauwerke auch sehr teuer, so dass wir im Augenblick noch nicht sehen, wann die hier vorgeschlagenen weiteren Kreisel überhaupt finanzierbar wären.

Grüne: Beide Kreisellösungen machen Sinn. Sie verflüssigen den Verkehr und schaffen für alle Beteiligten mehr Sicherheit – für Radfahrer besonders. Die Kreisel haben wir im Auge, weil die Radverkehrsanbindung von und nach Mannheim eines Ausbaus bedarf.

Wie steht Ihre Fraktion zur Forderung, mehr sichere Abstellmöglichkeiten in der Stadt und entlang der OEG-Trasse einzurichten?

UBV: Die Fahrradabstellmöglichkeiten am OEG-Bahnhof sind gut ausgelastet. Hier wäre eine Verbesserung der Abstellmöglichkeiten sinnvoll und angebracht.

CDU: Die Möglichkeiten, Fahrräder sicher abzustellen, sollten schrittweise in ganz Viernheim ausgebaut werden. Wir denken dabei bevorzugt an feste Bügel, um Räder daran abschließen zu können. Box-Systeme sind teuer, haben einen hohen Flächenverbrauch und sind daher, wenn überhaupt, nur an den OEG-Haltestellen zu prüfen.

SPD: Uns ist nicht ganz klar, was genau mit „sicheren Abstellmöglichkeiten“ gemeint ist. Die Forderung nach „Fahrradparkplätzen“ können wir nachvollziehen. Dies wurde zum Beispiel bei der Innenstadtsanierung berücksichtigt und entsprechend viele Abstellbügel realisiert.

Grüne: Das ist sinnvoll: Ein auffallendes, sauberes und zielnahes Angebot macht Lust, das Fahrrad für alle möglichen Vorhaben zu nutzen. Dass die Abstellmöglichkeiten sicher sein müssen, versteht sich von selbst – die Qualität der Fahrräder ist enorm gestiegen, und nicht jeder verfügt über eine „alte Mühle“ als Zweitrad. Können wir nicht eine Miet-Fahrradbox an Bahnhof oder Haltestellen anbieten?

Die „Überlandstrecken“ sollen nach Meinung des ADFC ausgebaut werden, gerade in Richtung Weinheim – wie ist Ihre Meinung?

UBV: Die Überlandstrecke nach Weinheim würde sicher mehr für Freizeitaktivitäten genutzt. Wir sehen die Strecke nach Mannheim, wo viele Viernheimer arbeiten, dringlicher. Leider ist nur ein kleines Stück der Fahrradwege auf Viernheimer Gemarkung und außerhalb unserer Entscheidungsbefugnis.

CDU: Durch einen Ausbau von regionalen Fahrrad(schnell)straßen kann die Attraktivität des Rades für Berufspendler gesteigert werden. Dadurch würde ein Beitrag geleistet, um den Kfz-Verkehr zu reduzieren. Die Verantwortung hierfür sehen wir in erster Linie im regionalen Bereich. Politisch sollte sich die Stadt Viernheim hierfür einsetzen. Den Schwerpunkt für uns als Stadtverordnete sehen wir zunächst aber im Viernheimer Stadtgebiet.

SPD: Sehen wir grundsätzlich auch so. Allerdings treibt uns als SPD-Fraktion derzeit mehr die Frage nach einer guten Verbindung in Richtung des neuen Baugebiets Franklin in Mannheim um. Deshalb haben wir im Juni nach einem Ortstermin einen Brief an unsere Verwaltung gerichtet und darum gebeten, dass man die neuen Wegebeziehungen dorthin prüfen und dabei zum Beispiel auch über die Schaffung eines Radschnellwegs nachdenken möge.

Grüne: Wir freuen uns schon jetzt darauf, den im Planungsstadium befindlichen Radschnellweg Mannheim-Heidelberg zu nutzen. Dies wird ein Meilenstein. Angesichts der Frequentierung und wegen der steigenden Geschwindigkeiten bei radelnden Berufspendlern besteht Handlungsbedarf. Die Metropolregion hat eine weitere Studie für einen Radschnellweg Mannheim-Darmstadt angeregt. Wir denken bei Überlandstrecken an Erholungssuchende sowie Ausflugsziele. Da gibt es einiges. Wir denken weiter und haben die alte Bahnstrecke nach Weinheim ins Gespräch gebracht.

Der Handel sei zu schlecht angebunden für Radfahrer – was meinen Sie dazu?

UBV: Die Heidelberger Straße und das kleine Einkaufszentrum Bannholzgraben ist sicher nicht einfach aus Richtung Innenstadt zu erreichen. Die Straßenverhältnisse lassen eine effektive bauliche Veränderung nur sehr begrenzt zu. Sinnvoll wäre ein Radweg seitlich der Straße. Der vorhandene Radweg müsste in Ordnung gebracht werden.

CDU: Die Anbindung für den Fahrradverkehr muss erheblich verbessert werden. Als positives Beispiel ist der Bereich Heidelberger Straße „Burger King“ bis „Aldi“ zu nennen.

SPD: Die Frage ist recht allgemein gestellt, so dass eine konkrete Antwort schwer fällt. Die Verkehrssituationen in den jeweiligen Gebieten sind für Radler recht unterschiedlich. Natürlich wären wir als Fraktion jederzeit bereit, über Verbesserungsvorschläge zu diskutieren.

Grüne: Gemeint ist sicher die Heidelberger Straße West: Mit Forderungen nach Radwegen entlang dieser haben wir uns die Zähne ausgebissen. Solange das RNZ-Management und die Verkehrsplaner mit dem „Totschlag-Argument“ des Verkehrsinfarktes kommen, werden wir keine Fortschritte erzielen. In der Heidelberger Straße Ost ist es nicht so schlimm – da haben wir die Radstreifen. Die würde man aber nicht mehr mit solchen engen Verschwenkungen um die Bäume bauen.

Mehr Fahrradstraßen, bessere Markierungen, weniger Schwellen ... wie stehen Sie zu diesen Forderungen?

UBV: Markierungen sind nicht immer zielführend. Die Straßen werden oft in der Annahme, auf einem Fahrradweg zu sein, in der Gegenrichtung befahren.

CDU: Fahrradstraßen können sinnvoll sein, wenn sie an der richtigen Stelle geplant werden. Leider haben wir in Viernheim bisher damit keine guten Erfahrungen gemacht. Die Erfahrung zeigt, dass Schwellen nur einen geringen Beitrag zur Verkehrsberuhigung leisten. Daher sollte bei künftigen Straßenplanungen darauf verzichtet werden. Bessere Markierungen sind absolut zu unterstützen. Dabei geht es nicht nur um eine bessere Sichtbarkeit, sondern auch um eine kluge Planung. Gerade in engen Straßensituationen und Einmündungen sollte der Fahrradstreifen nicht „geopfert“ werden, um eine breite Kfz-Straße zu behalten.

SPD: Auch hier sind wir für konkrete Vorschläge offen, wobei natürlich zunächst zu klären wäre, ob die kritisierten Schwellen nicht gegebenenfalls dem Zweck der Verkehrsberuhigung dienen und damit gerade auch den Radlern zugutekommen.

Grüne: Unser Antrag, die Rathausstraße und die Kettelerstraße zur Fahrradstraße umzuwidmen, mündete in eine Verwaltungsvorlage und eine Diskussion. Aber es fand sich keine Mehrheit für die stadtinterne Verkehrswende. Wir wollen konkrete Maßnahmen (siehe die Anbindung des Bannholzgrabens über die Friedrich-Ebert-Straße) mit Verweis auf den Verkehrsentwicklungsplan – und bekommen 50 000 Euro für ein Gutachten. Damit hätte man Detailverbesserungen umsetzen können, wie sie von Bürgern und dem ADFC vorgeschlagen werden.

Und wohl die wichtigste Frage: Woher soll das Geld kommen?

UBV: Aufgrund der finanziellen Lage des Haushaltes werden leider immer nur Einzelmaßnahmen kurzfristig zu realisieren sein.

SPD: Dies ist sicherlich der Hauptgrund, weshalb in Viernheim schon seit Jahren in Sachen Infrastruktur und insbesondere auch Fahrradinfrastruktur kaum noch etwas passiert. Die strukturellen Probleme für die Geldknappheit vieler hessischer Kommunen ist bekannt. Und vor dem Hintergrund erforderlicher Großprojekte in der Zukunft (Stichwort: Rathaus oder Kanalbau) sehen wir kaum Spielräume für die nächsten Jahre. Was nicht bedeuten soll, dass man im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten nicht über Verbesserungen nachdenken sollte.

Grüne: In den finanziellen Krisenjahren haben wir unsere Wünsche diszipliniert zurückgestellt. Jetzt stehen wir immer noch nicht im Geldstrom, aber es geht uns finanziell besser. Uns obliegt die Aufgabe, mit Augenmaß und Sinn für die vielen anderen Notwendigkeiten Prioritäten zu setzen in den Diskussionen und per Anträge für die Stadtverordnetenversammlung. Daher ärgert das ganz gewaltig, dass nach jahrelangen Diskussionen nur für ein Gutachten Geld ausgegeben wird.

