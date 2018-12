Gute Zusammenarbeit gelobt

Viernheim.Die letzte Stadtverordnetenversammlung des Jahres war sicher auch eine der kürzesten überhaupt. Neben dem Haushalt, der wie berichtet mit zwei Gegenstimmen und vier Enthaltungen verabschiedet wurde, gab es einige Beschlüsse:

Haushaltsdebatte: Dass der Haushalt zum dritten Mal ausgeglichen ist – das lässt Viernheim bald unter dem sogenannten Kommunalen Schutzschirm hervorschlüpfen. Das Haushaltsvolumen umfasst 78,1 Millionen Euro und hat einen Überschuss von knapp 1,2 Millionen Euro. Der Gesamtbetrag der Kredite wurde auf 3,9 Millionen Euro festgesetzt. Für die CDU forderte Bastian Kempf bei der Debatte mit Blick auf die Investition in die Straßenbeleuchtung, dass beschlossene Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden sollten. Er und sein FDP-Kollege Bernhard Kammer lobten die gute Zusammenarbeit der Fraktionen mit Blick auf die Rathaus-Sanierung.

Kammer hob das Bürger-Engagement und die vorgebrachten kritischen Bemerkungen hervor, die zu Änderungen im Sinne der Betroffenen geführt hätten. Daniel Schäfer führte die Investitionen in die Attraktivität Viernheims ins Feld, wie Grillhaus, Familiensportpark oder Bürgerbüro. Schäfer warnte vor einer Kostenexplosion, was die Rathaus-Sanierung angeht. Für die UBV hinterfragte Walter Benz die Kreisverkehrsregelung an der L 3111 und kritisierte die Gebührenerhöhungen durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), dem Viernheim vor einem halben Jahr beigetreten ist. Für die Grünen kritisierte Manfred Winkenbach die fehlende Bereitschaft, in die Verkehrswende zu investieren.

Bannholzgraben II: Der Baustellenverkehr für das neue Baugebiet Bannholzgraben II rollt durch die Dina-Weißmann- und Schwester-Paterna-Allee. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte mehrheitlich für die sogenannte Null-Variante. In den Wortmeldungen der Fraktionen wurde deutlich, dass man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe, eine zusätzliche Baustraße aber zu viele Nachteile bringen würde.

Die zweite Entscheidung betrifft das städtebauliche Konzept. Die Verwaltung hatte dazu zwei Konzepte vorgelegt, die sich hinsichtlich der Straßensituation und der Anordnung der Bebauungsvarianten unterscheiden. Mehrheitlich folgten die Stadtverordneten dem Vorschlag 2, die Linke und ein Großteil der UBV-Fraktion stimmten dagegen.

Mobilitätskonzept: Einstimmig wurde dagegen das Mobilitätskonzept auf den Weg gebracht; die Verwaltung wurde beauftragt, den Förderantrag für den Nahmobilität-Check zu stellen und anschließend den Auftrag zu erteilen.

Hubertusplatz: Der Antrag der Grünen-Fraktion, den Hubertusplatz – an der Ecke Tannenstraße, Buchenstraße/Am Stockfeld und Am Neuen Weinberg – zu überplanen, verwiesen die Stadtverordneten in den Bau-Ausschuss.

