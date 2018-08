Gymnasium sperrt die Sporthalle

Viernheim.„Wir mussten Knall auf Fall unsere Sporthalle sperren“, bestätigte Schulleiterin Dr. Ursula Kubera gestern im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Kurz nach Beginn des neuen Schuljahres steht die Albertus-Magnus-Schule vor Problemen: Die mehr als 20 Jahre alte Sporthalle kann nicht mehr für den Unterrichts- und Trainingsbetrieb genutzt werden. Grund ist die Schimmelbelastung nach einem Wasserschaden, die von den Aufsichtsbehörden als gesundheitsbedenklich eingestuft wird.

Im Herbst 2017 war in der Sporthalle ein Wasserschaden entdeckt worden - eine verrostete Leitung flutete die Umkleiden und große Teile der Sporthalle. „Seitdem haben wir überlegt, wann und wie wir diesen Schaden beheben lassen“, erzählt Ursula Kubera. Die Sanierung des Hallenbodens war eigentlich für Ostern 2018 angesetzt gewesen, da ergab sich über ein Zuschussprojekt die Möglichkeit, nicht nur die Sanierung, sondern gleichzeitig auch eine Instandsetzung durchzuführen.

„Heizung, Beleuchtung, Wassereintritt in der Decke müssen auch repariert werden“, weiß die Schulleiterin. Diese große Gesamtmaßnahme sollte im Frühjahr 2019 realisiert werden. Die Bodensanierung konnte solange verschoben werden, solange keine Gesundheitsgefährdung durch Schimmel besteht.

Die Halle wurde seit dem Herbst 2017 regelmäßig überprüft, ob sie für den Sport- und Trainingsbetrieb noch genutzt werden kann; die Sporenmessung war bislang unbedenklich. Bei der letzten Messung kurz vor Ende der Sommerferien waren die Werte gestiegen. „Man hat uns das Ergebnis mitgeteilt, dass die Werte gesundheitsbedenklich sind - und wir haben uns entschieden, die Sporthalle sofort zu schließen und mit der Sanierung zu beginnen“, berichtet. Kubera von den Gesprächen in der vergangenen Woche.

Nach der Reinigung der Luft von Sporen erhält die Halle nun einen komplett neuen Boden, zudem werden die Umkleiden renoviert – im Wechsel, damit dort zumindest das Umziehen möglich ist. Bis Januar 2019 sollen die Maßnahmen dauern.

Mit dem Wegfall der großen Sporthalle fehlen der AMS nun Kapazitäten für den Sportunterricht. „Es war eine herausfordernde Aufgabe, alle Kurse und Stunden zu verlegen“, haben Schulleitung und Fachschaft nach alternativen Räumlichkeiten suchen müssen. Der Sportunterricht findet so lange wie möglich in den Außenanlagen statt, zudem haben andere Schulen teilweise ihre Hallenzeiten für die AMS frei gegeben. Von der Schließung sind aber nicht nur die Schüler der AMS betroffen, sondern auch Vereine. Nachmittags und abends hat die AMS ihre Sporthalle für den Vereinssport zur Verfügung gestellt. „Wir haben die Vereine, die die Halle nutzen, informiert und gebeten, ob sie den Ausfall der Hallenzeiten intern auffangen können“, berichtet Stephan Schneider vom Kommunalen Freizeit- und Sportbüro.

Wenn sich – was angesichts der ohnehin knappen Hallenzeiten in den Großsporthallen – keine vereinsinterne Lösung findet, schaltet sich das städtische Büro ein. „Dann werden wir die Nutzer der anderen Hallen anfragen und um Ausweichzeiten bitten, oder wir sind auch bereit, in den Nachbargemeinden anzufragen“, nennt Schneider verschiedene Ansätze. Nachbarschaftshilfe habe man erst vergangenes Jahr praktiziert, als die Ladenburger Lobdengauhalle geschlossen war und Ladenburger Vereine in Viernheimer Hallen trainierten.

Weitere Schließung 2019

Das Problem der alternativen Trainingsorte tut sich womöglich im kommenden Jahr erneut auf. Denn auch wenn einige Instandsetzungsmaßnahmen in der Halle jetzt schon durchgeführt werden können, wird 2019 eine weitere Schließung für die Restarbeiten erfolgen müssen.

Vorgesehen ist der Zeitraum ab den Osterferien 2019, da dann der Unterricht auch wieder draußen stattfinden kann und die Vereine ihre Hallenzeiten weniger nutzen. „Wir versuchen, diese Schließung so kurz wie möglich zu halten“, verspricht Ursula Kubera.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018