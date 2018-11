Gymnasium stellt sich vor

Viernheim.Am Donnerstag, 29. November, 19 Uhr findet in der Aula der Albertus-Magnus-Schule (AMS) der Informationsabend für die Eltern der Kinder statt, die im kommenden Schuljahr von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln und sich für den gymnasialen Bildungsweg interessieren. Die Albertus-Magnus-Schule ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium in der Trägerschaft der Diözese Mainz.

An diesem Abend wird das Anmeldeverfahren ausführlich vorgestellt. Teil des Verfahrens sind die Aufnahmegespräche, die im Februar stattfinden. Zudem informiert das Gymnasium über das eigene Unterrichtsangebot, Förder- und Betreuungsangebote sowie über Ganztagskonzepte. Es gibt die Möglichkeit, mit der Schulleitung ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Die Schulseelsorge gibt Auskunft über ihre Arbeit, und die Schülervertretung sowie die Elternvertretung geben Einblicke in das Schulleben.

Die Fachschaft Latein bietet am Montag, 3. Dezember, 15 bis 16 Uhr, für Viertklässler einen Römernachmittag an. An interaktiven Stationen können römische Geschichte, römischer Alltag, Kleidung, Spiele und Sprache erlebt werden. Das Fach Latein wird in der AMS als erste und zweite Fremdsprache unterrichtet. Eine telefonische Voranmeldung über das Sekretariat ist erwünscht unter der Telefonnummer 06204/30 74. red

