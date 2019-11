Gymnasium stellt sich vor

Viernheim.Einen Informationsabend für Eltern der Kinder, die im kommenden Jahr von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln und sich für den gymnasialen Bildungsweg interessieren, bietet die Albertus-Magnus-Schule am Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, in der Aula an.

Bei der Veranstaltung wird unter anderem das Anmeldeverfahren vorgestellt. Teil des Verfahrens sind Aufnahmegespräche, die im Februar stattfinden. Es gibt die Möglichkeit, mit der Schulleitung zu sprechen.

Die Fachschaft Latein der AMS bietet am Mittwoch, 4. Dezember, von 15 bis 16 Uhr, für Viertklässler einen Römernachmittag an. An interaktiven Stationen können römische Geschichte, römischer Alltag, Kleidung, Spiele und Sprache erlebt werden. Dabei soll interessierten Schülern das Fach Latein, das an der Albertus-Magnus-Schule als erste und zweite Fremdsprache unterrichtet wird, nähergebracht werden. Eine Voranmeldung per E-Mail an sekretariat@ams-viernheim.de ist erwünscht. red

