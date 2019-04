Gymnastik für Frauen

Viernheim.. „Morgenfit royal“ heißt die Gymnastikstunde für Frauen, die das Familienbildungswerk donnerstags von 10 bis 11 Uhr anbietet. In vielfältigen Ausgangsstellungen, zum Beispiel auf der Matte oder mit dem Gymnastikball, werden Übungen praktiziert mit dem Ziel, Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht zu erhalten. Mit „königlicher“ Haltung kann man den Bewegungsapparat schützen und Rückenschmerzen entgegenwirken. Entspannungsübungen beenden die Stunde. Die Gebühr beträgt 32 Euro für zehn Einheiten. Für neue Teilnehmer ist der Einstieg jederzeit möglich. Anmeldungen nimmt das FBW unter Telefon 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 08.04.2019