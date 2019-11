Gymnastik im Sitzen

Viernheim.Die Stadt Viernheim organisiert in regelmäßigen Abständen Fortbildungen für Übungsleiter im Sport, die dabei ihre Kenntnisse erweitern und die Trainerlizenz verlängern können. Hierfür müssen innerhalb von vier Jahren zwei entsprechende Kurse besucht werden. Nun stand eine mehrstündige Einheit unter der Überschrift „Hockergymnastik“ auf dem Programm.

Ausrichter waren neben dem Amt für Kultur, Bildung und Soziales (KuBuS) der Sportkreis Bergstraße und der Landessportbund Hessen. Die Leitung hatte Annett Suchla-van Dortmont, die viele neue Übungen für die Hockergymnastik präsentierte. Dabei kamen Redondobälle, Bohnensäckchen und Therabänder zum Einsatz. Die 23 Teilnehmer lernten aber auch attraktive, wirkungsvolle Übungen kennen, bei denen keine Geräte benötigt werden. „Wie allgemein bekannt ist, sind Bewegung und Gymnastik gut für die Gesundheit. Aber was ist, wenn der Rücken schmerzt, die Knie und andere Gelenke nicht mehr so wollen, das Atmen bei geringer Belastung schon schwer fällt?“, beschrieb Annett Suchla-van Dortmont eine Ausgangslage, bei der herkömmliche Gymnastik nicht möglich sei.

Hilfreich seien dann sanfte Übungen, die die Energie stimulieren, den Kreislauf anregen, Verspannungen lösen und zum guten Allgemeinbefinden beitragen, so Suchla-van Dortmont. Das Turngerät ist der Stuhl, eine Getränkekiste tut es aber auch. Die Übungen werden im Sitzen oder im Stehen, aufgestützt am Stuhl, absolviert und richten sich an Männer und Frauen im Alter von 40 bis 90 Jahre. JR

