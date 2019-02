Hässliches Entlein und König Daddelbart treten auf

Viernheim.Ein Flaschengeist aus dem Orient, eine Ente mit schwarzen Federn, ein Flamenco tanzender Stier, die eingebildete Prinzessin Selfie, zwei Leseratten ohne Buchstaben und ein Weihnachtszirkusclown – sie alle stehen in diesem Jahr auf der Bühne des TaT-Theater.

Das TaT (Theater am TiB) wird organisiert von einer Elterngruppe, die dafür sorgt, dass ein ausgewogenes Theaterprogramm für Kinder in Viernheim stattfinden kann. Zweimal im Jahr treffen sich die Eltern, suchen die Stücke für die kommende Saison aus und verteilen die Dienste beim Kartenverkauf und für die Aufsicht während der Vorstellung. Da die Ehrenamtlichen mit ihren Kindern aber nach und nach aus dem Kindertheater-Alter „herauswachsen“, werden ständig neue Mitstreiter gesucht. Für das Jahr 2019 haben Corinna Gallion, Bisola Iven, Gonca Karagöz, Alexandra Koch, Yvonne Koneyl, Melanie Pfenning, Stefanie Richter, Ines Steyrleuthner und Harald Hofmann sieben Vorstellungen geplant.

Mit „Finn, der Feuerwehrelch“ ist die TaT-Saison im Januar in die neue Saison gestartet. Am Freitag, 22. März, geht es weiter mit „Zaubergeschichten aus Nah und Fern“ der Theatergruppe hinter den coulissen. Zaubersammler Picaro hat überall auf der Welt zauberhafte Momente und magische Augenblicke gesammelt und in seinen Koffer gepackt. Im TiB packt er den Koffer aus, nimmt die Kinder mit auf eine Abenteuerreise quer durch die verschiedensten Kulturen der Welt.

Verträumter Stier Ferdinand

„Das hässliche Entlein“ kommt am Freitag, 17. Mai, nach Viernheim. Das Theater Mario bringt das Märchen von Hans Christian Andersen mit Schauspieler und Puppenfiguren auf die TiB-Bühne. Das vermeintliche Entenküken wird wegen seiner andersartigen Federn vom Entenhof verstoßen. Ein freundlicher Bauer rettet es vor der Winterkälte, und im Frühling erkennt das Entchen, was sein Geheimnis ist.

Das Theater Tom Teuer spielt mit „Ferdinand, der Stier“ die Geschichte eines Außenseiters, der ungewollt zum Helden wird. Ferdinand träumt nicht wie andere junge Stiere davon, am Stierkampf in Madrid antreten zu dürfen. Viel lieber schnuppert er an bunten Blumen. Was passiert, als der verträumte Stier versehentlich doch dem Torero gegenüber steht, wird am 6. September erzählt. Das Theater Kreuz & Quer gibt dem König Drosselbart eine moderne Note. Denn „Grimm“ will mit „Gebrr“ eigentlich paddeln gehen, aber „Gebrr“ hat ein „Schlauphone“ und will nur noch daddeln. Plötzlich sind die Geschwister mittendrin in der Geschichte vom „König Daddelbart“ und der eingebildeten Prinzessin Selfie (18. Oktober). Am Freitag, 15. November, will die Leseratte Ratz in ihrem Lieblingsbuch „König Rattus und die Ritter der Käserunde“ lesen – doch alle Buchstaben sind verschwunden. Also muss die Ratte zusammen mit Ratti Wuschel die Zutaten für die Wörter wiederfinden.

Zum Abschluss kommt der „Weihnachtszirkusclown“ in den TiB. Beim Gastspiel des Kinder- und Erwachsenentheaters Capitol Mannheim sind zunächst Kindergärten und Schulklassen eingeladen, ehe nachmittags am 13. Dezember die öffentliche Vorführung stattfindet. Die Kinder helfen dem Clown, der an Weihnachten allein im Zirkus ist, dass er trotzdem einen tollen Heiligabend feiern kann. su

