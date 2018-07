Anzeige

Viernheim.Das Gemeinschaftsprojekt „Natürlich Viernheim“ von BUND Viernheim und der Kompass-Umweltberatung kümmert sich um wichtige Naturschutzarbeiten in Viernheim. Bei den Treffen handelt es sich oft um praktische Naturschutzaufgaben, die man leicht auf den eigenen Naturgarten zu Hause übertragen kann.

Nun trafen sich Interessierte zu einer Exkursion, um Wildfrüchte an der Neuzenlache zu sammeln. Roland Matern vom Bund Viernheim zeigte den Teilnehmern essbare Wildfrüchte wie Haferpflaume, Kirschpflaume, Holunderbeeren, Schlehen, Brombeeren und Ebereschenfrüchte und erläuterte ihre typischen Erkennungsmerkmale. Auch informierte er die Gruppe über die vielen gebräuchlichen Namen, unter denen diese Früchte landläufig bekannt sind. Ausgestattet mit dem nötigen Know-how sammelte die Gruppe fleißig Wildobst, und auf dem Weg sah man immer wieder interessante Pflanzen und Bäume, über die es etwas zu erfahren galt. Auch in der Stadt gibt es in Gärten und Grünanlagen Essbares. Die Kornelkirschen, die auch jetzt reif werden, findet man häufig, weil die gelben Blüten noch vor den Forsythien zu den ersten Frühlingsboten gehören. Ebenso sind Apfelbeeren zu finden, deren Produkte unter dem botanischen Namen Aronia über Reformhäuser und Apotheken verkauft werden. Viele Wildfrüchte haben besonderen gesundheitlichen Wert.

Gemütliche Runde

Mit vollen Eimern und Körben traf man sich im Anschluss an die Sammelexkursion im Kompass-Umweltbüro und kochte aus den Wildfrüchten Obstgrütze. In gemütlicher Runde, bei holländischen Waffeln mit selbst gemachter Grütze, tauschte man sich über Verwendungsmöglichkeiten und Konservierungsmethoden der Früchte aus.