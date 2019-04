Halbe Schrittlänge entscheidet

VIERNHEIM.Acht Hundertstelsekunden entscheiden über den Sieg beim 22. Eine-Welt-Citylauf: Nach zehn Kilometern legen die beiden Führenden noch einen Schlussspurt hin, David Sudowe ist einen halben Schritt schneller als Julius Ott. 33:19:52 Minuten wird als Siegerzeit notiert.

Der Vorjahreszweite Jonas Uster muss auf der letzten von vier Runden abreißen lassen und kommt 21 Sekunden später als Dritter ins Ziel. Lennart Nies kann auf den ersten Kilometern mit den drei Konkurrenten mithalten, behauptet dann Platz vier. Fünfter wird Pascal Rücker. Hinter den schnellsten fünf Männern kommt schon die erste Frau ins Ziel. Aoife Quigly braucht 37:38 Minuten und gewinnt vor Leonie Grieser und Laura Grieser.

Bei optimalen Bedingungen gehen rund 120 Läufer beim Hauptlauf an den Start. Die Meldezahl ist etwas geringer als in den Vorjahren – und dennoch ist der Lauf so spannend wie der Zielsprint der Sieger. Die Zehn-Kilometer-Strecke führt durch die Viernheimer Innenstadt, vom Apostelplatz aus über die Ketteler- und Lampertheimer Straße in die Goethestraße und über die Alexanderstraße und Römergartenstraße zur Karl-Marx-Straße hin.

Die Teilnehmer laufen durch den Innenstadt-Bereich der Rathausstraße, am Wendepunkt in der sogenannten Grimminger-Kurve geht es zurück auf den Apostelplatz. Viermal müssen die Läufer diese Schleife bewältigen. Die Zuschauer an der Strecke feuern alle Athleten vom Startschuss weg begeistert an. Es gibt Beifall für die ältesten Starter oder für einige jugendliche Läufer, die sich an die lange Distanz wagen.

Als die „großen“ Läufer ihre Distanz beim Citylauf bewältigen, sind die meisten „Kleinen“ schon zu Hause – zufrieden mit ihren Platzierungen und Zeiten und glücklich mit ihren Urkunden und Preisen. Die ersten Rennen des Tages bestreiten die Kinder und Jugendlichen, sie stehen entweder mächtig aufgeregt oder ganz konzentriert am Start. Einige sprinten direkt beim Startschuss mit rasantem Tempo los, andere lassen es gemächlich angehen und absolvieren erst die letzten Meter im Vollsprint.

Informationen zum fairen Handel

Den ersten Start haben die U8-Bambini (Jahrgang 2012 und jünger). Cara Bugert kommt als erstes Mädchen ins Ziel, bei den gleichaltrigen Jungs gewinnt Lenn Gruel. Bei der U10 – mit 88 und 116 Startern die teilnehmerstärkste Altersklasse – holen sich Mia Schwarz und Tim Gärtner den Sieg. Die U12 (Jahrgang 2008/2009) muss schon zwei Runden um Schillerschule und Apostelkirche drehen. Sieger werden Cassandra Sauer und Felix Bugert. Bei der U14 setzen sich Caera Campbell und Abokor Deek Osman durch. 2400 Meter muss die U16 absolvieren, bei der Siegerehrung stehen Elli Campbell und Robin Görlach ganz oben auf dem Treppchen.

Der Eine-Welt-Citylauf trägt seit vier Jahren den Zusatz „Viernheim läuft fair“. Die grünen Finisher-Shirts sind das sichtbarste Zeichen für das Motto, stammen sie doch aus fairer Produktion. Was in Viernheim noch alles „fair“ läuft, zeigen auch andere Vereine und Organisationen. An den Ständen von Eine-Welt-Kreis und Weltladen, von Afrikaverein Focus und den „interkulturellen Vermittlern“ gibt es unter anderem Informationen über ihre Kooperationen mit Eine-Welt-Ländern oder ihre Beteiligung am fairen Handel.

Besonderer Anziehungspunkt ist der Stand von Focus: Dort können sich die Kinder schminken lassen und sportlich betätigen. Beim Fußball-Darts versuchen sie begeistert, Punkte auf einer überdimensionalen Dartscheibe zu sammeln.

