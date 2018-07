Anzeige

Viernheim.Bei den Viernheimer Ferienspielen gibt es in jedem Jahr wieder viele Kinder, die fast an jeder Veranstaltung teilnehmen und sich so die Zeit vertreiben. Sie gehören sozusagen zu den „Stammkunden“ und haben sehr viel Spaß und Unterhaltungen bei den täglichen Unternehmungen mit ihren Betreuern.

Es erscheinen aber immer wieder auch neue Gesichter, man kennt sich also noch nicht. Deshalb machen Begrüßungsspiele nicht nur Sinn, sondern sorgen auch für viel Spaß bei den Teilnehmern.

So auch beim Spielenachmittag der evangelischen Jugend im Gemeindezentrum Saarlandstraße. Die engagierte Gemeindereferentin Sabine Lorenz hatte auf einem großen Tisch jede Menge unterschiedlicher Gesellschaftsspiele platziert, darunter viele Klassiker, aber auch neue Herausforderungen. Von elektronischen Spielzeugen war mit Absicht weit und breit nichts zu sehen.