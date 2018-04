Anzeige

Viernheim.Die Rückschau auf ein Vierteljahrhundert Kinderdörfel flatterte anlässlich der Geburtstagsparty im Wind: Rund um die Einrichtung draußen hatte das Team wichtige Meilensteine auf Zettel geschrieben und an einer Wäscheleine befestigt. Stürmische Zeiten hatte die AWO-Institution in der Nordweststadt zwar nicht erlebt, doch waren die Anfänge alles andere als einfach. Denn es galt zunächst Überzeugungsarbeit zu leisten und auf die veränderte Lebenswelt von Familien eine angemessene Antwort zu finden. Die Zahl der Einzelkinder hatte sich stark erhöht, die natürlichen Freiräume für Kinder wurden zunehmend eingeschränkt, immer mehr Frauen wollten nach der Geburt wieder in den Beruf einsteigen.

Vorbild des Kinderdörfels war die „Kinderburg“ in Hanau, wo Kinder von null bis zwölf Jahren gemeinsam in altersübergreifenden Gruppen betreut wurden. So machte sich damals eine Arbeitsgruppe aus Viernheim auf den Weg, um sich die Einrichtung anzusehen und mit den dortigen Erzieherinnen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Der Eindruck war so überzeugend, dass man eine solche Kindertagesstätte auch in Viernheim gründen wollte. Der damalige Bürgermeister Norbert Hofmann gab sein Einverständnis, und die AWO, zu diesem Zeitpunkt bereits Träger von drei Kindertagesstätten in Viernheim, war bereit, nicht nur die Trägerschaft zu übernehmen, sondern sich auch als Bauherr einzubringen.

Arbeitstitel beibehalten

Der Arbeitstitel der Architekten – „Kinderdörfel“ – wurde in konkrete Pläne umgesetzt und wie selbstverständlich auch als Name für die Einrichtung übernommen.