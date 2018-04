Anzeige

Viernheim.Die Partie gegen den TV Plochingen heute Abend um 19.30 Uhr ist wieder ein absolutes Endspiel für die Handballer des TSV Amicitia. Zwei Spieltage vor Saisonende ist die Situation in der Oberliga mächtig spannend – und für Viernheim ist der Klassenerhalt weiterhin möglich. Sechs Mannschaften spielen im Tabellenkeller um einen sicheren Nichtabstiegsplatz, um den Relegationsrang und um vier Abstiegsplätze. Und diese sechs Mannschaften trennen nur zwei Punkte. Der TSV Amicitia ist zwar Letzter, aber punktgleich mit dem TSV Deizisau und dem TSB Schwäbisch Gmünd (19:37). Nur ein Punkt besser ist die SG Lauterstein, während der TSV Blaustein (derzeit auf dem Relegationsplatz zwölf) und der SV Remshalden auf dem gesicherten Rang elf 21:35 Zähler aufweisen. Wenn Viernheim, das bei Punktgleichheit auch noch auf den direkten Vergleich schauen muss, noch eine Chance haben will, zumindest Platz zwölf zu erreichen, muss das Team auf Patzer der Konkurrenz hoffen und selbst beide Partien gewinnen – heute gegen Plochingen und vor allem am kommenden Samstag in Deizisau. Für Gegner Plochingen ist die Saison gelaufen, als Siebter passiert nach unten und oben nichts mehr für den TV. Der TSV Amicitia dagegen wird nicht aufgeben, solange noch die Chance auf den Klassenerhalt besteht.

Heute Abend wird eine hoch motivierte Truppe auflaufen – alle Spieler sind fit, lediglich Sven Walther plagte sich mit Magen-Darm-Problemen. Wenn die Spieler an ihre Leistung der ersten Hälfte vom jüngsten Heimspiel anknüpfen können, ist der nächste Heimsieg drin. Die Handballer setzen auch auf Unterstützung von den Rängen bei diesem Endspiel für die Herren 1.Auf die Damen wartet zum Saisonfinale noch einmal ein Derby. Um 17.30 Uhr kommt es zum Duell mit der SG Heddesheim. Mit einem Sieg könnte Viernheim in der Tabelle zum Gegner aufschließen und vielleicht noch einen Tabellenplatz für das Abschlussklassement gut machen. Auch die Herren 2 haben an diesem Wochenende ihr letztes Saisonspiel. Die Mannschaft wird die Runde als Absteiger aus der Landesliga beenden. Mit derzeit 12:26 Punkten können es die Viernheimer nicht mehr ans rettende Ufer schaffen. Gegen den TV Bammental wollen sich die Mannen morgen um 18 Uhr aber noch einmal aus der Affäre ziehen. su