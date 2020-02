Handtasche aus Auto gestohlen

Viernheim.. Ein Dieb hat am Dienstag, gegen 15.15 Uhr, aus einem im Großen Stellweg geparkten Auto eine Ledertasche vom Rücksitz gestohlen und ist dann geflüchtet. Laut Polizei war der Unbekannte zuvor mit einem grünen Damenrad auf den Hof der dortigen Firma gefahren. Der Kriminelle war unter anderem mit einer beigefarbenen Jacke sowie einer dunklen Mütze bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Am Lenker seines Rades hing ein Fahrradkorb. Die Ermittler der Polizei in Viernheim prüfen einen Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat, die sich zwischen Samstag, 22. Februar, und Montag, 24. Februar, ereignet hatte. Dabei wurde eine Sporttasche von der Rückbank eines Fahrzeugs gestohlen, das ebenfalls im Großen Stellweg stand. Hinweise nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe unter Telefon 06204/93 770 entgegen. pol

