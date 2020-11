Hanf und Schäfer führen Liste der SPD Viernheim an

Viernheim. Mit Alicia Hanf als Spitzenkandidatin will die Viernheimer SPD in die Kommunalwahl 2021 gehen. Das teilten die Sozialdemokraten am Mittwochabend der Presse mit. Die 23 Jahre alte Studentin der Sonderpädagogik sitzt seit 2016 in der Stadtverordnetenversammlung und ist seit dem vergangenen Jahr stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Auf Platz zwei der vorläufigen Liste folgt der

...