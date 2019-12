Harmonisches Duo mit Harfe

Viernheim.Nach dem großen Erfolg und der enormen Nachfrage beim Konzertabend in der Kulturscheune Anfang November (wir berichteten) wurden von den jungen Musikerinnen Megan Hill und Fabienne Partsch jetzt weitere Zusatzkonzerte bestätigt: An zwei Samstagen, 14. und 21. Dezember, werden sie jeweils ab 20 Uhr in der Kulturscheune zu Gast sein. Außerdem vertreten sie am 14. Dezember, 17 Uhr, den Popchor der Jugendförderung, der seine Teilnahme am „Lebendigen Adventskalender“ im Kunsthaus absagen musste.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Kultur, Bildung und Soziales, stimmen Megan Hill und Fabienne Partsch unter dem Titel „Harfe und Gesang“ besinnliche Töne an. Karten für die Konzerte in der Kulturscheune gibt es im Vorverkauf für 10 Euro in der Volkshochschule im Bürgerhaus. In der Ankündigung wird empfohlen, Tickets unter der Telefonnummer 0160/847 03 28 per WhatsApp zu reservieren. Der Eintritt zum „Lebendigen Adventskalenders“ im Kunsthaus ist dagegen frei und bedarf keiner vorherigen Anmeldung.

Wandelbare Stimme

Fabienne Partsch beweist an ihrer Harfe immer wieder, dass man moderne Stücke nicht nur mit Gitarre, Keyboard oder Schlagzeug interpretieren muss. Seit einem gemeinsamen Open-Air-Konzert im August (wir berichteten) zeigen Megan Hill und Fabienne Partsch, dass sich auch Rock- und Popklassiker mit dem großen Saiteninstrument interpretieren lassen. Gepaart mit der wandelbaren Stimme von Megan Hill, die sich den sanften Tönen des Instruments perfekt anpasst, entstehen einzigartige Auftritte, die man nicht verpassen sollte. red

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019