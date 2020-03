Hart erarbeiteter Erfolg

Viernheim.Die Handballer des TSV Amicitia sind auf Platz zwei der Badenliga-Tabelle geklettert. Nach dem 23:20-Heimsieg gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen 2 profitierten die Viernheimer von der Niederlage der SG Heidelsheim/Helmsheim in Heddesheim und rutschten hinter Spitzenreiter TSV Birkenau.

Gegen das Perspektivteam der HG Oftersheim/Schwetzingen konnten die Blau-Grünen allerdings nicht so ein Feuerwerk abbrennen wie in den Vorwochen. Der sechste Sieg in Folge war hart erarbeitet gegen eine junge Gäste-Mannschaft, die sich mit Spielern aus der A-Jugend-Bundesliga verstärkt hatte. Beim TSV Amicitia stand erstmals wieder Holger Hubert im Kader, nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause ließ es der Routinier aber noch langsam angehen und spielte nur in der Anfangsphase der Partie. Dafür fällt Tim Gröger aus. Der Neuzugang verletzte sich schon in der ersten Hälfte, spielte die Begegnung aber zu Ende. Erst nach dem Spiel stellte sich heraus, dass sich Gröger einen Bänderriss zugezogen hatte. Wie lange er wirklich ausfällt, ist noch unklar.

Von der ersten Minute an entwickelte sich zwischen dem TSV Amicitia und der HG Oftersheim/Schwetzingen 2 ein enges Duell auf Augenhöhe, in dem die Abwehrreihen beider Mannschaften dominierten. Und wenn der Ball durch die Lücke ging, standen da noch die beiden Torhüter Dennis Hoffmann vom TSV Amicitia und Michael Hoppe von der HG, die ein ums andere Mal den Ball parierten. Dennis Hoffmann trug sich sogar in die Torschützenliste ein, traf zum 5:5 ins leere Tor, weil die HG in Unterzahl ohne Keeper agierte. Die Führung wechselte im ersten Durchgang ständig – erst lag der TSV Amicitia vorne und die Gäste mussten ausgleichen, dann egalisierte Viernheim den Vorsprung der HG. Tim Gröger sorgte mit seinem Treffer dafür, dass der TSV Amicitia eine knappe 9:8-Führung mit in die Kabine nahm.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff konnten Willner und Gröger auf 11:8 erhöhen und erstmal einen größeren Vorsprung herauswerfen. Diesen Vorteil gaben die Südhessen jetzt nicht mehr her. Gröger, Unger und Mehl erhöhten in der 44. Minute auf 16:11, und die Entscheidung war zum Greifen nahe. Aber die HG Oftersheim/Schwetzingen kam noch einmal näher, verkürzte – jeweils in Überzahl – auf 18:15 und 20:18.

Taktische Umstellung

Zwei Minuten vor dem Ende musste der TSV Amicitia doch noch einmal auf der Hut sein, zumal die Gäste jetzt auf eine offene Deckung und damit auf schnelle Ballgewinne setzten. Die taktische Umstellung meisterten die Hausherren aber hervorragend. Erst konnte Robin Unger zum 21:18 treffen, und als die HG nochmals zum 21:19 erfolgreich war, legte Willner zum 22:19 nach.

Sekunden später war die kritische Schlussphase überstanden und der sechste Sieg in Serie eingefahren – ein perfektes Geburtstagsgeschenk für Trainer Christian Müller. Er freute sich auch über den zweiten Tabellenplatz, auf den sich der TSV Amicitia nach diesem Spieltag verbessert hat. Anders als in den Vorjahren hat dieser Rang aber keine Vorteile, der Zweite der Badenliga spielt keine Aufstiegsrelegation.

TSV Amicitia: Dennis Hoffmann (1), Patrick Koch; Florian Rech, Jan Willner (5), Ronny Unger (1), Robin Unger (4/2), Justus Mehl (3), Robin Helbig, Tim Gröger (6), Philipp Oswald (1), Rouven Müller (1), Holger Hubert, Marcel König (1). su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020