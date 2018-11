Hauchdünner Auswärtssieg für den SRC

Viernheim.Die weite Reise hat sich gelohnt. Die Regionalligamannschaft des Stemm- und Ringclubs Viernheim (SRC) hat am Samstag beim KSV Hofstetten knapp mit 15:14 gewonnen. Dabei sah es lange Zeit nach einem Erfolg der Hausherren aus, nach der Pause aber konnten die Südhessen den Spieß doch noch einmal umdrehen. Damit behaupteten die Viernheimer den vierten Tabellenplatz.

Dass die SRCler in Hofstetten auf heftige Gegenwehr stoßen würden, war allen im Vorhinein klar. Die Gastgeber gruben für das Gefecht um den Klassenerhalt alles aus, was sie zur Verfügung hatten und stellten in den unteren Klassen sogar gezielt um. Vor über 400 Zuschauern entbrannte ein Kampf auf Biegen und Brechen, wobei Hofstetten zunächst deutlich die Oberhand hatte.

Zwei Niederlagen einkalkuliert

So hatte es Mirko Hilkert, der erstmals für die 57-Kilo-Klasse abgenommen hatte, mit dem starken Mehmed Mehmed zu tun. Dass der Hofstettener auch griechisch-römisch beherrscht, bewies er in diesem Kampf. Hilkert, wohl noch etwas vom Gewicht machen geschwächt, hatte hier nach eigener Führung am Ende das Nachsehen und zog mit 3:8 den Kürzeren. Diesen Rückstand machte aber Jakub Brylewski im Schwergewicht gleich wieder wett. Er gewann überzeugend mit 8:1 gegen Ion Pislaru. In der Summe fehlte lediglich ein Punkt zu einer Dreierwertung. Dass Finn Strohmer und Mohammed Rachid ihre Kämpfe verlieren würden, war von vornherein einkalkuliert worden. Strohmer verlor überhöht gegen den starken Luca Lauble und Rachid unterlag dem Deutschen Vizemeister in der 86-Kilo-Klasse, Julian Neumaier. Pascal Hilkert sorgte dann gegen Dominik Wölfle mit einem 9:0-Punktsieg und drei Mannschaftspunkten vor der Pause für das 10:5-Halbzeitergebnis.

Nach der Pause verkürzte Matthias Schmitt mit einem 12:2-Punktsieg auf 10:8. Diesen knappen Rückstand verwandelte dann Shyukri Salimov Shyukriev gegen Marius Allgaier mit einem Überlegenheitssieg in einen Zwei-Punkte-Vorsprung. Dieses Plus ging aber postwendend wieder verloren, da Norman Balz gegen Patrick Neumaier ebenfalls vorzeitig von der Matte musste. Florian Scheuer stellte dann gegen Fabian Hofer mit einem 8:3-Punktsieg und zwei Zählern das Zwischenergebnis wieder auf Unentschieden. Somit musste der letzte Kampf zwischen Sebastian Schmidt und Markus Neumaier die Entscheidung bringen. Bis zur Pause sah es für den Viernheimer aber gar nicht so gut aus. Der SRCler lag mit 0:1 hinten und musste bis zum Schlussgong alles auf eine Karte setzen. Vorübergehend lag er sogar mit 0:2 hinten, schaffte aber mit einer Zweierwertung den Ausgleich und gewann den Kampf aufgrund der höheren Wertung. Dieser 1:0-Punktsieg bescherte dem Viernheimer Team den 15:14-Erfolg.

Nachwuchs siegt

Auch die Schülermannschaft der Viernheimer, die SRC-Rebels, hatten Grund zum Jubeln. Der Nachwuchs brachte aus Sandhofen einen 27:19-Sieg mit. Für diesen Erfolg steuerten Ryan Wiegandt, Matti Schietzold, Romy Michael, Nils Gerber, Maurice Tandler, Nico Filiz und Felix Michael die nötigen Punkte bei.

Die zweite Mannschaft wartet dagegen weiter auf ein Erfolgserlebnis. In Brötzingen, wie schon zuvor in Östringen, konnte aufgrund von Verletzungen und Abstellungen für die erste Mannschaft kein vollständiges Team auf die Matte gebracht werden, was eine 0:36-Niederlage bedeutete. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.11.2018