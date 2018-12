Hauptpreise bleiben in Viernheim

Viernheim.„Es ist schon interessant zu sehen, wer alles in der Viernheimer Innenstadt einkauft. Auf den Teilnehmerkarten des Weihnachts-Gewinnspiels der City-Gemeinschaft waren nämlich viele Adressen von auswärtigen Kunden zu lesen. Das reichte von Mannheim, Weinheim, Bensheim und sogar bis hin nach Sinsheim“ zeigte sich der städtische Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz hochzufrieden mit der Aktion, die bereits zum neunten Mal durchgeführt wurde. Die vier Hauptpreise blieben diesmal allerdings in Viernheim.

Die Gewinne wurden am Donnerstag in den Räumen der Sparkasse Starkenburg übergeben, also noch rechtzeitig vor den Festtagen. Natürlich gab es dabei nur strahlende Gesichter, sowohl bei den Gewinnern, wie auch bei den Organisatoren. Die Zusammenarbeit zwischen City-Gemeinschaft und Stadt hat einmal mehr bestens funktioniert, zahlreiche Sponsoren haben ihren nicht unwesentlichen Beitrag geleistet. So konnten am Ende 125 Preise im Gesamtwert von über 5200 Euro verlost werden. Beispielsweise Blutdruck-Messgeräte, Bücherabonnements, Frühstücksgutscheine oder Joop-Decke, Lederhandtaschen, Schwimmkurse, Mietwagengutscheins, Musicalkarten oder kosmetische Behandlungen.

Am meisten freute sich Ulrich Schupp, der Hauptgewinn, eine viertägige Reise nach Potsdam für zwei Personen mit Übernachtung in einem Vier-Sterne-Hotel inklusive Bahnfahrt und Stadtführung, organisiert vom TUI-Reisecenter, gezogen hat. Der Gewinner hatte seine Karte in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ abgegeben. Ein Brillen-Gutschein im Wert von 300 Euro von Optik-Zander ging an Tatjana Zupp. Roswitha Wächter bekam eine Neff-Mikrowelle des Küchenstudios „Küche mit Biss“ und Ursel Wehinger darf mit Begleitung das exklusive Winter-Varietee in Heidelberg besuchen.

Christine Bugert von der City-Gemeinschaft übergab die Gewinne und freute sich, dass es gelungen ist solch ein lukratives Gewinnspiel anbieten zu können, das auch noch großes Interesse fand. Bürgermeister Matthias Baaß lobte die Beteiligten, „denn das ist ein großer Beitrag zur Belebung der Innenstadt und ein gelungenes Zusammenspiel der Ladenbesitzer“. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018