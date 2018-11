Viernheim

Haushalt und Hundesteuer in Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordneten in Viernheim erhalten am Freitag, 9. November, den Haushaltsplan vorgelegt und sollen verschiedene Beschlüsse fällen. Derjenige, in dem vielleicht die meiste "Musik" ist, betrifft die Hundesteuer-Erhöhung.